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Порошенко отказался вводить миротворцев «по российскому сценарию»
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Порошенко отказался вводить миротворцев «по российскому сценарию»
Политика, 02:26
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Порошенко отказался вводить миротворцев «по российскому сценарию»
Миротворческая миссия в Донбассе не будет проходить «по российскому сценарию», заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, сценарий операции должны разрабатывать все страны, которые солидарны с Украиной
Петр Порошенко (Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press)

На совместной с премьер-министром Джастином Трюдо пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко отверг российский план размещения миротворцев в Донбассе​. Он заявил, что миротворческие силы ООН должны располагаться на всей территории самопровозглашенных республик и контролировать границу с Россией. Запись пресс-конференции президент Украины опубликовал на своей странице в Facebook.

«Я хотел бы напомнить, что весной 2015 года это была украинская инициатива [о размещении миротворцев в Донбассе], от которой полностью отказалась Россия. Сейчас, я считаю, у нас есть уникальный шанс. Конечно, это не будет российский сценарий, потому что, как вы знаете, дьявол кроется в деталях», — заявил Порошенко.

«Миротворческая миссия должна действовать под мандатом ООН и располагаться на всей территории Донбасса до границы между Россией и Украиной, чтобы не позволять российским войскам и вооружениям попадать на оккупированные территории. Конечно, мы бы приветствовали усиление роли наших партнеров в этом вопросе», — добавил президент Украины.

По его мнению, разрабатывать схему проведения миротворческой операции должны все солидарные с Киевом страны. «Это должны быть не украинские предложения, а это должны быть предложения всех стран, которые демонстрируют солидарность с Украиной», — резюмировал Порошенко. Он назвал введение миротворцев в Донбасс кратчайшим путем к миру в его стране.

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Премьер-министр Канада Джастин Трюдо заявил, что его страна имеет богатый опыт участия в миротворческих операциях. «Мы будем рассматривать вопрос, каким способом Канада сможет сделать наилучший взнос в миротворческую операцию», — сказал он.

Сейчас с Совете Безопасности ООН находится два проекта резолюции о введении миротворцев в Донбассе — российский и украинский. Российский проект уже обсуждался, против него выступили Украина и США.

13 марта 2015 года Украина официально обратилась в ООН с просьбой об отправке в Донбасс миротворческого контингента. 25 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит оснований для ввода миротворцев в Донбасс. Министр назвал тогда требование Порошенко «попытками снять с себя ответственность за подпись на Минском соглашении».

Однако 5 сентября 2017 года президент Владимир Путин во время визита в Китай на саммит БРИКС неожиданно заявил, что поддерживает идею ввода миротворцев в Донбасс. «Наличие миротворцев, даже можно сказать — не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого», — сказал он тогда и ​подчеркнул, что миротворцы должны располагаться по линии соприкосновения сторон. 11 сентября после телефонного разговора канцлера ФРГ Ангелы Меркель с Путиным Кремль заявил, что Москва согласна на размещение миротворцев не только на линии разграничения, но и по всей территории ЛНР и ДНР. Однако и там были обозначены рамки полномочий миротворцев как охрана сотрудников ОБСЕ.

20 сентября Лавров объяснил суть предложений Москвы по размещению миротворцев ООН в Донбассе. По словам министра, они должны заниматься только охраной миссии ОБСЕ. ​«Любое другое предназначение миротворческой миссии будет означать перечеркивание этих договоренностей, к этому, собственно, украинская сторона, по-моему, и стремится», — добавил тогда министр.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Донбасс , Петр Порошенко , миротворцы ООН
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