Посольство США рассказало о перспективах возврата выдачи виз в регионах

В посольстве США в России назвали решение по ограничению выдачи неиммиграционных виз «последствиями, а не ответом». Там выразили надежду на возврат выдачи таких виз в регионах

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В посольстве США в России выразили надежду, что остановка выдачи неиммиграционных виз в генконсульствах США в российских регионах будет временной. Это следует из заявления замглавы дипмиссии США в Москве Энтони Годфри, которое он сделал в интервью «Ъ FM».

«То, что это временное решение, — это моя надежда», — сказал Годфри. Он подчеркнул, что решение об остановке выдачи американских виз в регионах стало не ответом, а последствием решения России о сокращении сотрудников американской дипмиссии. «И если мы можем устранить эти последствия, тогда возможно, что мы начнем еще раз работу, связанную с выдачей неиммиграционных виз, в генконсульствах, которые расположены в российских регионах», — добавил он.

21 августа посольство США в России объявило, что приостановит выдачу виз россиянам до 1 сентября в Москве и на неопределенный срок в регионах. Данное решение диппредставительство объяснило сокращением числа сотрудников, которое произошло по решению МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя решение посольства США по выдаче виз, призвали Вашингтон «не наводить тень на плетень» и не использовать сокращение дипломатического персонала в России как предлог, чтобы добавить «раздражителей» в «непросто складывающиеся» отношения между Россией и США. В ведомстве отметили, что проблема на самом деле состоит в том, что визовые подразделения представительств США «недостаточно эффективно» работают.

До этого ситуацию комментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что в США предприняли еще одну попытку «вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти».