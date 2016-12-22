Экс-посол России в США назвал «бредом» обвинения в шпионаже

Сергей Кисляк отверг обвинения в том, что, будучи российским послом в США, вербовал людей из команды Дональда Трампа. Ранее CNN сообщал, что разведка США рассматривала его как одного из высокопоставленных российских «шпионов»

Сергей Кисляк (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Бывший посол России в США Сергей Кисляк, который покинул Вашингтон в прошлом месяце, назвал «бредом» обвинения в том, что был шпионом и пытался вербовать людей из команды Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, журналисты которого в Саранске взяли небольшое интервью у экс-посла.

В марте телеканал CNN опубликовал на своем сайте материал, в котором рассказывалось о двух встречах генерального прокурора США Джеффа Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком. Обе встречи состоялись еще до президентских выборов в стране, отмечал телеканал. В публикации CNN также были приведены слова бывших и нынешних высокопоставленных членов американского правительства. Они рассказывали, что Кисляк «рассматривается американской разведкой как один из самых высокопоставленных в России шпионов и вербовщиков в Вашингтоне».

«Вам должно быть стыдно, что CNN никак не перестанет говорить об этом. Это бред», — сказал Кисляк в ответ на вопрос, пытался ли он вербовать членов команды Трампа.

Еще в марте публикацию CNN комментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «CNN: «Посол России в США С. Кисляк рассматривается американскими спецслужбами как высокопоставленный российский шпион и вербовщик...» Как вы думаете, это медийное дно или им есть еще куда падать?» — написала тогда Захарова на своей странице в Facebook.

Сергей Кисляк завершил свою миссию посла России в США 23 июля и стал одним из кандидатов на пост сенатора от Мордовии в Совете Федерации. Новым российским послом в Соединенных Штатах стал Анатолий Антонов.