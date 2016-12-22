РАНХиГС поручили подготовить 162 «кандидата в губернаторы»

В РАНХиГС стартовала программа по подготовке кадров высшего уровня для регионов. «Ведомости» узнали, что речь идет об обучении 162 возможных кандидатов в губернаторы для 85 регионов России

Фото: Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ»

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) стартовала программа по обучению управленческих кадров высшего уровня, рассказал изданию «Ведомости» замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Колесников. По информации газеты, речь идет о подготовке 162 «высокопотенциальных руководителей для возможного выдвижения в краткосрочной и среднесрочной перспективе на должности высших должностных лиц» в 85 регионах России.

Газета ссылается на постановление правительства, в котором содержится государственное задание академии. На эти цели РАНХиГС выделено 260 млн руб., подготовка кадров по программе завершится в конце 2018 года.

Политологи Евгений Минченко и Михаил Виноградов пояснили изданию, что высшими должностными лицами регионов закон называет их руководителей, так что в постановлении речь идет именно о подготовке кандидатов в губернаторы. Сотрудник аппарата правительства подтвердил газете, что фактически речь идет о подготовке губернаторского кадрового резерва. «По сути, так и есть. Это так называемый резерв повышенной готовности для регионов», — пояснил собеседник издания.

Источник, близкий к РАНХиГС, рассказал, что инициатором проекта стала администрация президента, а программу обучения разработали совместно РАНХиГС, корпоративный университет Сбербанка, Школа управления «Сколково» и Высшая школа экономики. Обучение по программе проходят действующие руководители: заместители федеральных министров, вице-губернаторы, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, топ-менеджеры госкомпаний и госкорпораций, добавил источник.​

В то же время директор Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимир Южаков уточнил, что обучение по программе РАНХиГС не обязывает президента России выбирать кандидатов в губернаторы именно из этого резерва.