Эксперты заявили о риске ослабления позиций Сечина, Володина и Ротенберга

Позиции Игоря Сечина, Вячеслава Володина и Аркадия Ротенберга в ближнем круге президента могут ослабнуть после выборов 2018 года. Самые устойчивые позиции — у Дмитрия Медведева, говорится в новом докладе «Минченко Консалтинг»

Игорь Сечин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Кто сохранит позиции

Главный ресурс для роста влияния участников «Политбюро 2.0» после президентских выборов — это наличие у каждого члена понятного проекта, касающегося страны в целом, или же их лично на период следующего срока президента Владимира Путина. Иметь такие проекты важно в условиях проблем с содержательной повесткой, следует из доклада «Политбюро 2.0»: реновация вместо демонтажа», подготовленного коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг». Под «политбюро», о котором холдинг регулярно публикует доклады, подразумевается неформальная группа самых влиятельных чиновников и бизнесменов страны из окружения главы государства.

Наиболее устойчивые позиции в качестве члена «Политбюро 2.0», указывают авторы доклада, «как ни странно», у п​ремьер-министра Дмитрия Медведева. Он, с одной стороны, самый опытный член правящей группы, поскольку занимает пост главы правительства, а до этого был президентом. С другой — неоднократно подтверждал лояльность Путину «и мастерски освоил стратагему в стиле айкидо «ослабить себя, чтобы сохраниться», говорится в докладе. У Медведева не менее трех вариантов трудоустройства после мая 2018 года, считают эксперты: сохранение должности премьера, переход в «Газпром» «и перехват у Игоря Сечина позиции «главного энергетика», назначение на пост председателя Верховного суда.

Достаточно сильные позиции и у министра обороны Сергея Шойгу, в связи с чем серьезными выглядят шансы на создание под его эгидой нового суперминистерства — Минобороны плюс МЧС, отмечают авторы доклада.

Еще один член «Политбюро 2.0», глава «Ростеха» Сергей Чемезов, наращивает свое влияние «наиболее динамично» из всех представителей ближнего круга Путина. Усиление «группы Чемезова» — один из рисков для нее, поскольку «оппоненты могут описать это как чрезмерное и нуждающееся в выравнивании». Тем не менее, «коллективный Чемезов», группа ВПК, неизбежно будет одним из ключевых элитных игроков, уверены эксперты.

Сергей Собянин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Кто ослабнет

Высокие шансы сохраниться в качестве члена «Политбюро 2.0» есть у акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука и мэра Москвы Сергея Собянина. Столичный градоначальник, по словам авторов доклада, — один из немногих членов ближнего круга Путина, кто имеет понятный проект ( реновацию ) на весь период следующего президентского срока. Собянин является претендентом номер два на пост премьера, говорится в докладе.

Позиции трех других членов «Политбюро» могут пошатнуться после выборов президента, прогнозируют авторы документа. Речь идет о главе «Роснефти» Игоре Сечине, спикере Госдумы Вячеславе Володине и бизнесмене Аркадии Ротенберге — у них могут возникнуть сложности с повесткой, «которую они могут предложить президенту». «Сечин, Володин и Ротенберг находятся в переходной зоне, есть риск их ослабления. Они могут перейти в статус кандидатов в члены Политбюро», — пояснил РБК глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Сечин на первый взгляд находится на пике своего влияния», — пишут эксперты. Однако «напористый управленческий стиль» главы «Роснефти» формирует против него широкую элитную коалицию. В частности, предметом критики Сечина становится его выход за пределы собственной ответственности, финансовые результаты «Роснефти» и ее затратных международных проектов, возможные негативные последствия иска против АФК «Система» для инвестиклимата в стране, говорится в докладе. К тому же арест министра экономического развития Алексея Улюкаева «стал примером нарушения негласных правил взаимоотношений». При этом силовой ресурс Сечина снизился, поскольку были уволены несколько близких к нему сотрудников СКР и ФСБ. Поэтому для него «вызовом становится выбор внутриэлитной стратегии и, возможно, создание коалиции, к чему ранее он не был склонен», — констатируют авторы доклада.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, к которому РБК обратился за комментарием, заявил, что люди, которые составляют такого рода рейтинги, обладают признаками «серьезного психического расстройства». «Я не знаю, есть ли расстройство у Минченко, но у меня есть сомнение в адекватности его прогноза. Это мания величия — расставлять людей по местам: этого я вычеркну, а этого повышу, а другого понижу», — сказал Леонтьев РБК. Что касается аргументации Минченко о причинах возможного снижения влияния Сечина после президентских выборов, то пресс-секретарь «Роснефти» назвал их надуманными. В частности, тезис о негативных последствиях иска против АФК «Система» для инвестклимата в стране «вызывает подозрения в корыстных помыслах со стороны автора рейтинга». «Человек без корыстных помыслов и в здравом уме утверждать такого не может. Значит, он или душевно расстроен или корыстно настроен», — заключил Леонтьев в беседе с РБК.

Позиции еще одного члена «Полтибюро 2.0», Вячеслава Володина, могут ослабнуть из-за того, что «фактическое слияние всех парламентских партий в единую правящую пропутинскую коалицию снижает влияние лидеров формально оппозиционных партий и значимость парламента как площадки, представляющей все общество», пишут эксперты. На момент сдачи заметки РБК не смог получить комментарий представителей Володина.

Наконец, третий член «Политбюро», который находится в зоне риска, Аркадий Ротенберг, длительное время выполнявший «функции коммуникатора с зарубежными экономическими элитами», может политически ослабнуть по следующим причинам. Его попадание в санкционные списки, общее охлаждение в отношениях России и Запада и «проблематичность новых проектов на восточном направлении создают для группы (Ротенберга) сложности с целеполаганием», гласит доклад. Представитель Ротенберга отказался от комментариев РБК, обосновав это тем, что бизнесмен не занимается политикой.

Кто усилится

У нескольких кандидатов в члены «Полтибюро 2.0» есть шансы стать полноправными членами ближнего круга Путина после выборов, считают авторы доклада.

Антон Вайно (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В первую очередь это глава кремлевской администрации Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко. Вайно «становится одним из наиболее доверенных лиц президента и постепенно наращивает неформальное влияние и аппаратный опыт». Кириенко, по словам авторов доклада, имеет долгую историю отношений с Путиным, репутацию эффективного менеджера и обладает хорошим имиджевым потенциалом.

Возможность стать полноправными членами «Политбюро 2.0» есть еще и у главы Сбербанка Германа Грефа, руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, главы Нацгвардии Виктора Золотова. На роль фигуры из ближнего круга Путина может претендовать и глава Чечни Рамзан Кадыров — единственного из руководителей регионов, «обладающего самостоятельным силовым ресурсом и системой неформального экономического влияния в других регионах России».

Политолог Алексей Макаркин считает выделение «Политбюро 2.0» достаточно условным, и, по его мнению, достоверно спрогнозировать, кто уйдет, а кто останется в ближайшем окружении Путина очень сложно. «Можно вспомнить 2007 год, когда премьер-министром был назначен Виктор Зубков, чего никто, даже среди очень информированных людей, не ожидал», — сказал он РБК. По мнению Макаркина, Путин будет принимать решение о том, кому уйти, а кому остаться в его ближайшем окружении, исходя из критериев полезности того или иного человека, причем по самым разным направлениям.

Макаркин не исключает, что, например, влияние Володина, может возрасти, так как после выборов возникнет необходимость непопулярных реформ, и парламент должен будет больше коммуницировать с обществом. Возможное ослабление позиций Сечина эксперт объясняет активностью главы «Роснефти» и возникшей внутриэлитной коалицией против него. В то же время эта коалиция довольно ситуативная, о реальных позициях Сечина можно будет судить по исходу дела Улюкаева, считает эксперт.

Прогноз

Авторы доклада полагают, что модель «Политбюро 2.0» может сохраниться до электорального цикла 2021-2024 года, хотя и его персональный состав возможно серьезно обновится. Внутри этой неформальной структуры формируются две широких коалиции. Первая из них — «мобилизационная» (ВПК+силовики, с ядром из Чемезова, генпрокурора Игоря Чайки, Золотова и Шойгу) и вторая — «​​модернизационная» (либеральный блок правительства, частный бизнес, потенциальные участники — Медведев, Ковальчуки, Собянин, Кудрин, Греф).

Правительство, сформированное в мае 2018 года, после президентских выборов, по мнению авторов доклада, рискует стать правительством непопулярных реформ, в связи с чем шансы нового премьера стать преемником Путина будут невелики.

Другой вывод экспертов: при высокой вероятности сохранения Путиным хорошей физической формы вопрос о преемнике начнет реально обсуждаться в процессе подготовки парламентских выборов 2021 года. «Возможна проработка особого статуса Путина после его ухода с поста президента («русский аятолла»)», но многое будет зависеть от исхода выборов президента США в 2020 году, считают в холдинге. В то же время авторы доклада прогнозируют практически неизбежное дальнейшее ухудшение отношений с Западом, которое грозит провоцированием конфликтов по периметру России. Все это сдвинет «Политбюро 2.0» к «мобилизационному сценарию», заключают эксперты.