Эксперты Кудрина заявили о рекордном снижении интереса к выборам

Почти половина из существующих в России партий не стали принимать участия в осенних региональных выборах, выяснили эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина. Этот показатель стал рекордным за последние годы

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Теряют интерес

Активность большинства зарегистрированных политических партий на выборах в российских регионах продолжает снижаться с 2014 года, говорится в докладе КГИ (есть у РБК). В избирательных кампаниях на всех уровнях выборов (от губернаторских до местных) в 2017 году не принимают участие почти половина партий (46%) — 33 из 72 зарегистрированных Минюстом. Эксперты отметили тенденцию снижения конкуренции в последние годы: если в 2014 году совсем не выдвигали списки и кандидатов 13 партий (19%), то год спустя — уже 25 партий (34%), а в 2016-м — 28 партий (38%), подсчитали эксперты.​

«Многие из [партий] «успокоились» и практически перестали принимать серьезное участие в выборах — Партия роста, ПАРНАС, «Зеленые», «Гражданская платформа» и «Гражданская сила», — отмечается в тексте исследования.

Аркадий Любарев из КГИ объяснил РБК тенденцию, что с 2014 года от партий стали требовать подписи избирателей для регистрации, кроме того, некоторые проекты создавались с явно завышенными ожиданиями или «просто на всякий случай» и теперь не нужны своим создателям.

Проблемы «малых партий»

Снижение конкуренции по сравнению с 2015–2016 годами на выборах за счет сокращения числа кандидатов отмечают в своем докладе и эксперты движения «Голос» (их исследование также имеется у РБК). Впрочем, в их докладе речь идет о непарламентских малых партиях. Средний показатель партийного участия по выборам в административных центрах субъектов федерации со стороны партий в 2015 году составлял 13,85. К 2017-му этот показатель существенно сократился до 6,18 партийного списка на одни муниципальные выборы, а многие малые партии вообще прекратили вести активную политическую деятельность, подчеркнули эксперты «Голоса».

Год назад малые партии «серьезно вложились» в избирательные кампании, многие потратили почти все ресурсы, но результата не получили, объяснил РБК член совета движения «Голос» Виталий Ковин. В этом году есть тенденция на снижение давления на непарламентские партии, но ресурсов у многих попросту нет, добавил эксперт.

Еще одна тревожная, по мнению «Голоса», тенденция — снижение числа самовыдвиженцев. На наблюдаемых «Голосом» муниципальных выборах «в представительные органы региональных центров по мажоритарным округам в среднем зарегистрированы 5,6 кандидатов на один мандат, из них 5,18 — от партий и только 0,38 — кандидаты-самовыдвиженцы».

В КГИ уверены — все это свидетельствует о затухании электорального процесса в России. Конкуренция, например, на местных выборах в Москве как раз выросла, а такое количество партий не принимают участие в выборах, потому что они «фальшивые», отметил сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин. «Более половины всех партий — пустышки», — согласен депутат Госдумы от справороссов Олег Шеин. По его мнению, конкуренция не сокращается, но «происходит утрата сопричастности к партийной жизни».

По мнению политолога Константина Калачева, тенденция на снижение интереса к местным выборам связана с обесцениванием депутатского мандата, с одной стороны, с другой — с уменьшением средств для создания новых и раскрутки малоизвестных партийных проектов. Местный политик предпочтет пойти на праймериз «Единой России», нежели вложиться в неизвестный проект, к тому же депутатство от малой партии не принесет ему никакого политического влияния, пояснил он РБК.

В качестве положительных тенденций региональных выборов 2017 года эксперты Кудрина отметили увеличение числа зарегистрированных кандидатов по сравнению с прошлым годом. Уровень отсева на стадии регистрации в этом году составил 19%, подсчитали в КГИ. В 2015 году этот показатель составил 39% (прежний рекорд, 34%, был установлен на выборах 2 декабря 2007 года), в 2016 году — 27%.

Впрочем, в докладе «Голоса» подчеркивают, что трудности у кандидатов наступают еще на этапе, предшествующем выдвижению. «Люди заявляют о своем желании стать кандидатами, а потом к ним поступают разного рода звонки: не надо, не выдвигайся, у тебя будут проблемы — человек в результате передумывает», — пояснил Ковин.

Основной повод для отказа в регистрации кандидатам как на выборах в законодательные собрания регионов, так и в органы местной власти в городах — выбраковка подписей, отметили в КГИ. Это «подчеркивает непреодолимость этого барьера в его нынешнем виде для абсолютного большинства кандидатов без заведомо непродуктивных затрат ресурсов или заведомо благожелательного отношения избирательных комиссий», считают эксперты. Ковин ссылается на слишком жесткие требования к подписям и нормы, позволяющие в том числе признавать настоящие подписи недействительными по техническим основаниям.

Тактика «спойлеров»

Сохраняется и традиционная тенденция на использование административного ресурса для продвижения «Единой России» и других партий «парламентской четверки» (КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»), считают в КГИ. Избиркомы, а по сути региональные и местные администрации, поддерживают с регистрацией партии и кандидатов, которые в конкретном регионе играют номинальную роль, то есть выступают в качестве «спойлеров» или «технических» участников выборов, отмечают в «Голосе». В то же время регулярно возникают проблемы у тех региональных отделений партий, которые в данном регионе могут составить конкуренцию «большой четверке» или лидеры которых способны развернуть острую критику власти во время предвыборной агитационной кампании, добавляют эксперты.

Калачев объяснил это изменением трендов: «Есть установка на то, чтобы, вместо того чтобы отказать оппозиционеру в регистрации и тем самым создать ему популярность, дать выдвинуться по тому же округу еще нескольким оппозиционерам, чтобы они боролись друг с другом». Так, по его словам, происходит на муниципальных выборах в Москве. ​Яшин отмечает, что на местных выборах в столице власти надеются обеспечить хороший​ результат «Единой России» через низкую явку и мобилизацию административного ресурса.

В единый день голосования, 10 сентября 2017 года, состоятся губернаторские выборы в 16 регионах, выборы шести законодательных собраний и 11 городских дум. Также в единый день голосования будет проведено более 5 тыс.​ выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления. В том числе муниципальные выборы пройдут в Москве.