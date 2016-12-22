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Премьер Британии допустила «неизбежность» нового теракта в стране
Вчера, 23:58
Павел Казарновский
Премьер Британии допустила «неизбежность» нового теракта в стране

Офицеры полиции несут цветы в память о жертвах теракта

Фото: Darren Staples / Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о повышении уровня угрозы с «серьезного» до «критического», так как «следующая атака может быть неизбежна». Теперь к охране крупных мероприятий привлекут военных

После произошедшего в Манчестере теракта, жертвами которого стали 22 человека, премьер Британии Тереза Мэй провела два срочных совещания, сообщает The Guardian. По итогам последнего она приняла решение ввести новые меры по обеспечению безопасности в стране.

​Так, уровень террористической угрозы в Великобритании повышается до «критического». Мэй подтвердила сообщения полиции о том, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, родившийся в Британии. Она отметила, что в стране может находиться «более широкая группа лиц, связанных с атакой». «Это вероятно, мы не можем это игнорировать», — добавила британский премьер.

По слова британского премьера, введение «критического» уровня угрозы предполагает, что «следующее нападение не только в высшей степени вероятно, но и может быть неизбежным», передает Reuters.

По словам корреспондента Guardian Алана Трэвиса, полицейские патрули усилят до 5 тыс. военных.

 

Теги
Великобратания, уровень угрозы
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