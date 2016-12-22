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Политика
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Мал, да дорог: доходы несовершеннолетних детей чиновников
21:05
Анастасия Дергачева, Галина Казакулова, Илья Городной и еще 2, Дарья Барышникова, Семен Кудряшов
Мал, да дорог: доходы несовершеннолетних детей чиновников
В 2016 году Рамзан Кадыров заработал 11,46 млн руб. Немногим меньше оказались доходы двух его несовершеннолетних детей — почти по 10 млн руб. у каждого. О доходах детей чиновников — в видеообзоре РБК
Доходы несовершеннолетних детей чиновников
Видео: РБК
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