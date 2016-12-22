Генпрокуратура не нашла нарушений в отказе расследовать дела Вороненкова

Денис Вороненков Фото: Анна Исакова / ТАСС

Генпрокуратура подтвердила отсутствие состава преступления и законность отказа в возбуждении дел против бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова по фактам вымогательства и подделки служебных удостоверений военной прокуратуры. Это следует из ответа ведомства на запрос думского комитета по безопасности

В Генпрокуратуре не увидели нарушений в прекращении уголовных дел в отношении бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова по фактам вымогательства им $10 тыс. и подделки служебных удостоверений военной прокуратуры. Об этом говорится в ответе за подписью первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана на запрос думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. Факт получения ответа нижней палатой РБК подтвердили два собеседника в Госдуме (письмо от Генпрокуратуры депутатам имеется в редакции).

В 2001 году Следственное управление при УВД по САО Москвы возбудило в отношении Игоря Новикова и Вороненкова уголовное дело по факту вымогательства у директора «Сибфорпост» Евгения Тростнецова $10 тыс., напомнили в Генпрокуратуре. Производство по этому делу было объединено с другим делом против Новикова и Вороненкова — силовики заподозрили их в использовании поддельных удостоверений военной прокуратуры Московского военного округа. Два года спустя дело было прекращено за отсутствием состава преступления и, как подчеркивают в ведомстве Юрия Чайки, «уголовное дело изучено в Генеральной прокуратуре, оснований для отмены принятых решений не имеется».

Никаких оснований сомневаться в законности прекращения этих дел или в необходимости их возобновления нет, согласен зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный (фракция «Единой России»). Правоохранительными органами после гибели Вороненкова продолжается расследование и важно дождаться его завершения, сказал депутат РБК.

Обращение в Генпрокуратуру по поводу Вороненкова Госдума направила в апреле по просьбе Выборного и еще двух единоросов — Андрея Исаева и Адальби Шхагошева. Они просили проверить не только законность закрытия дела Вороненкова, но и его возможные коррупционные связи, которые могли помочь ему повлиять на следствие. Об этих связях парламентарии узнали из программы «Вести недели» Дмитрия Киселева, в которой утверждалось, что Вороненков для закрытия дела воспользовался знакомствами в прокуратуре столицы. Депутаты просили комитет запросить у надзорного органа сведения о том, «кто работал в руководстве прокуратуры города Москвы в период с 2000 года по 2003 год».

Против Вороненкова в России расследовалось еще одно уголовное дело — об афере с недвижимостью. Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился РБК, преступление было совершено в 2010–2011 годах, когда Вороненков еще не был депутатом, но имел обширные связи в силовых структурах и криминальных кругах. По версии следствия, Вороненков вместе с сообщниками, среди которых были сотрудники ФСБ и МВД, совершил рейдерский захват: незаконно переоформил на подставное лицо и продал здание, которое принадлежало кондитерской фирме «Тома». При вложении $75 тыс. он заработал примерно $1,2 млн и 6,4 млн руб.

Расследовать дело о захвате здания мешала депутатская неприкосновенность Вороненкова, сообщал в марте на заседании суда о заочном аресте экс-парламентария следователь Денис Жаренов. В конце 2016 года Вороненков, не вошедший в седьмой созыв Госдумы, уехал на Украину. Там он дал показания Генеральной прокуратуре страны по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича и рассказал о получении украинского гражданства из-за «несправедливого уголовного преследования».

23 марта Вороненков был убит в центре Киева. Киллер несколько раз выстрелил в экс-депутата и задел его охранника; тот открыл огонь по нападавшему и смертельно ранил убийцу. По факту смерти Вороненкова на Украине было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Убийцей, по информации МВД Украины, был 28-ле​тний Павел Паршов.

В России уголовное дело после убийства Вороненкова было возбуждено по ст. 105 и 222 УК (умышленное убийство и незаконный оборот оружия). В ходе расследования сотрудники СКР нашли и другие темные пятна в биографии Вороненкова, писал «Коммерсант». В 1990-е он работал в военной прокуратуре и службе безопасности ФСКН, не имея высшего образования и предоставив работодателям фальшивые документы о нем. Кроме того, следователи провели выемку в одной из ячеек банка ВТБ24, зарегистрированной на Вороненкова и нашли там наградной пистолет Glock, полученный экс-депутатом от властей Киргизии, пистолет ПСМ, которым экс-депутата наградили во время его службы в ФСКН, и ​коллекцию из двух десятков швейцарских часов дорогих марок. После изучения полученных материалов следствие пришло к выводу, что Вороненков «является человеком, склонным к аферам», отмечал источник издания.