ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в Манчестере. Об этом в своем Twitter сообщила Рита Кац, руководитель издания SITE, которое занимается отслеживанием активности боевиков.
«Одному из войнов халифата удалось разместить взрывные устройства в центре скопления крестоносцев в британском городе Манчестер», — говорится в сообщении ИГ, которое привела глава SITE. Устройства взорвались в здании, где проводились «развратные концерты», говорится в сообщении террористов, которые грозят новыми атаками.
Взрыв на концерте в Манчестере: что известно на данный момент
Взрыв произошел на «Манчестер Арене» после окончания концерта певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 — пострадали. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиции удалось установить личность террориста. Взрыв он совершил в одиночку, добавила она, отказавшись называть имя смертника.