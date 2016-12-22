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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере
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Взрыв на «Манчестер Арене» в Великобритании, после которого погибли 22 человека, совершила запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в Манчестере. Об этом в своем Twitter сообщила Рита Кац, руководитель издания SITE, которое занимается отслеживанием активности боевиков. 

«Одному из войнов халифата удалось разместить взрывные устройства в центре скопления крестоносцев в британском городе Манчестер», — говорится в сообщении ИГ, которое привела глава SITE. Устройства взорвались в здании, где проводились «развратные концерты», говорится в сообщении террористов, которые грозят новыми атаками. 

Взрыв на концерте в Манчестере: что известно на данный момент

​Взрыв произошел на «Манчестер Арене» после окончания концерта певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 — пострадали. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиции удалось установить личность террориста. Взрыв он совершил в одиночку, добавила она, отказавшись называть имя смертника. 

Теги
ИГ, взрыв, Манчестер, ответственность, Теракт, «Манчестер Арена»
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