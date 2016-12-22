Полиция арестовала подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

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Полиция Манчестера арестовала подозреваемого в причастности к организации теракта во время концерта певицы Арианы Гранде 22 мая. Ранее Тереза Мэй сообщила, что в полиции пока точно не знают, действовал террорист в одиночку или кто-то ему помогал

Полиция Манчестера сообщила, что в связи со взрывом на концерте Арианы Гранде на концертной площадке «Манчестер Арена» был арестован мужчина 23 лет. Сообщение об аресте размещено в Twitter полиции.

«Мы подтверждаем, что в связи с инцидентом на «Манчестер Арене» прошлой ночью был арестован 23-летний мужчина в Южном Манчестере», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что правоохранительным органам удалось установить личность террориста-смертника, однако его имя пока не раскрывается в интересах следствия. Полиция считает, что смертник был один, однако пока не знает точно, помогал ли ему кто-то в организации теракта, сказала премьер-министр.

Взрыв на концерте Арианы Гранде произошел 22 мая на крытой спортивно-концертной площадке «Манчестер Арена». Певица уже закончила свое выступление, и люди покидали комплекс, когда в фойе здания раздался взрыв. Инциденту был присвоен статус теракта. В результате взрыва 22 человека погибли, а еще 59 человек пострадали.