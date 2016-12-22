Верховная рада обязала телеканалы 75% времени вещать на украинском языке

Документ, опубликованный на сайте Верховной рады, обязывает общегосударственные телеканалы вести эфир на украинском языке 75% времени в интервалах с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. Для местных каналов (вещающих в пределах только одного региона) квота составит 60%.
Исключение сделано для научно-просветительских передач на одном или нескольких языках Евросоюза.Если фильм и передача были созданы до 1 августа 1991 года и в оригинале звучали на русском, то их надо сопровождать украинскими субтитрами. Если фильм был на другом языке, то его надо дублировать. Если же программа или фильм появились после 1 августа 1991 года, то они в любом случае должны звучать на украинском.
Прописаны условия работы телекомпаний, которые вещают на «языках коренных народов Украины». Суммарный объем вещания на государственном языке и языках коренных народов должен составлять 75% эфира, но как минимум 30% должно быть на государственном языке.
В соответствии с документом, передача считается украинской, если на государственном языке говорит ведущий. Гости могут говорить на любом языке, однако их речь должны сопровождать украинские субтитры. Разрешены иностранные языки в песнях, которые являются частью передачи немузыкального жанра или фильма, в музыкальных клипах, произведениях, выступлениях коренных народов Украины.
За новый закон проголосовали 269 депутатов, против — 15.
Не голосовали за закон депутаты партии «Оппозиционный блок». Они пообещали обратиться в Конституционный суд с требованием признать закон как не соответствующий Конституции. «Политика раскола в обществе выгодна «коалиции войны». Таким способом они провоцируют продолжение противостояния, не давая восстановить мир в Украине. Война для власти — это способ заработка и коррупции и единственная возможность удержаться в руководящих креслах», — говорится в заявлении.
Как заявила агентству «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, ведомство обратится в Совет Европы и ООН с просьбой дать официальную оценку украинскому закону. «На наш взгляд, этот закон нарушает права миллионов граждан Украины, которые считают, например, русский язык родным. К сожалению, подобными действиями политики только увеличивают пропасть между властью и обществом, что может привести к плачевным последствиям», — сказала Сутормина.О необходимости принятия закона о квотах в конце прошлого года говорил президент Украины Петр Порошенко, назвавший «недопустимо низким» присутствие украинского языка на государственном телевидении. По его словам, он предлагал руководителям телеканалов самоорганизоваться в этом вопросе, однако «не все услышали».