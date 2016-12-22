Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Верховная рада обязала телеканалы 75% времени вещать на украинском языке 13:24 Названа причина обысков у режиссера Кирилла Серебренникова 11:41 Взрыв в Манчестере совершил террорист-смертник 09:12 Минтруд назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами 13:31 «МегаФон» предложил три вида компенсации пострадавшим от сбоя абонентам 09:52 Правительство внесло изменения в список запрещенных к ввозу товаров 12:53 Из-за реновации в ряде районов Москвы срубят каждое четвертое дерево 11:55 Продавец земли на Рублевке рассказал о трехсторонней сделке с Усмановым 07:53 СМИ опубликовали видео с моментом взрыва в Манчестере 06:51 В Венесуэле протестующие сожгли дом Уго Чавеса 04:30 «GM-АвтоВАЗ» остановил конвейер из-за нехватки комплектующих 10:41 Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании. Фоторепортаж 02:49
Лента новостей 13:55 МСК
Yota Devices получила кредит в $15 млн на производство нового смартфона Технологии и медиа, 13:39 В Приамурье дети разбили памятник из-за несогласия с политикой Ленина Общество, 13:37 Минтруд назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами Экономика, 13:31 «Почти никакой проверки»: что пишут западные СМИ о теракте в Манчестере Политика, 13:31 Власти Москвы заявили об отсутствии претензий к «Гоголь-центру» Политика, 13:29 Верховная рада обязала телеканалы 75% времени вещать на украинском языке Политика, 13:24 Правительство выделило 827 млн руб. на универсиаду в Красноярске Общество, 13:22 СК Ульяновска возбудил уголовное дело из-за гибели целой семьи Общество, 13:09 Режиссера Серебренникова привлекли к делу о растрате в качестве свидетеля Общество, 13:04 Россияне рассказали о росте расходов на отдых на 18% за год Общество, 13:02 Правительство повысило стоимость маркировки сигарет Экономика, 13:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  13:00   USD НАЛ. Покупка 56,68 Продажа 56,71 EUR НАЛ. 63,74 63,80 Правительство внесло изменения в список запрещенных к ввозу товаров Общество, 12:53 В Испании арестовали бывшего президента «Барселоны» Спорт, 12:51 В Южной Корее открыли огонь по неопознанному летающему объекту из КНДР Политика, 12:49 Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Манчестере Политика, 12:45 Курс евро на завтра  12:36 EUR ЦБ 63.6189 +0.4476 Курс доллара на завтра  12:36 USD ЦБ 56.5552 +0.0564 Кремль назвал дату встречи Путина с президентом Македонии Ивановым Политика, 12:31 «Роснефть» проведет собрания акционеров во Владивостоке и Красногорске Бизнес, 12:26 Представитель президента Южной Кореи встретится с Путиным Политика, 12:22 Представитель Сигала опроверг сообщения о получении гектара в Приморье Общество, 12:17 В Москве 28 мая полностью перекроют Садовое кольцо Общество, 12:13 Конгрессмен рассказал о сокрытии Флинном дохода за «ужин с Путиным» Политика, 12:04 Очевидец заявила об отсутствии проверок зрителей на «Манчестер Арене» Общество, 11:56 Из-за реновации в ряде районов Москвы срубят каждое четвертое дерево Общество, 11:55 СМИ рассказали о переносе запуска «Протон-М» со спутником США на 6 июня Технологии и медиа, 11:51 Названа причина обысков у режиссера Кирилла Серебренникова Общество, 11:41
Верховная рада обязала телеканалы 75% времени вещать на украинском языке
Материалы по теме Белый дом подтвердил прекращение безвозмездных военных субсидий Украине Кремль назвал вопрос о визах между Россией и Украиной «русофобской» темой Верховная рада проголосовала за запрет георгиевской ленты на Украине Верховная рада досрочно прекратила полномочия автора плана аренды Крыма
13:24
Артем Филипенок
Верховная рада обязала телеканалы 75% времени вещать на украинском языке
Фото: ИнА «Украинское фото»
Украинский кризис
Киев заявил о невозможности полностью заблокировать российские соцсети Вчера, 21:08 Кремль назвал вопрос о визах между Россией и Украиной «русофобской» темой Вчера, 16:28 Еще 6670 материалов
Украинский парламент принял закон о языковых квотах, обязывающий телеканалы большую часть дня вести эфир на украинском языке. Против документа проголосовали 15 человек

Документ, опубликованный на сайте Верховной рады, обязывает общегосударственные телеканалы вести эфир на украинском языке 75% времени в интервалах с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. Для местных каналов (вещающих в пределах только одного региона) квота составит 60%.

Исключение сделано для научно-просветительских передач на одном или нескольких языках Евросоюза.

Если фильм и передача были созданы до 1 августа 1991 года и в оригинале звучали на русском, то их надо сопровождать украинскими субтитрами. Если фильм был на другом языке, то его надо дублировать. Если же программа или фильм появились после 1 августа 1991 года, то они в любом случае должны звучать на украинском.

Прописаны условия работы телекомпаний, которые вещают на «языках коренных народов Украины». Суммарный объем вещания на государственном языке и языках коренных народов должен составлять 75% эфира, но как минимум 30% должно быть на государственном языке.

В соответствии с документом, передача считается украинской, если на государственном языке говорит ведущий. Гости могут говорить на любом языке, однако их речь должны сопровождать украинские субтитры. Разрешены иностранные языки в песнях, которые являются частью передачи немузыкального жанра или фильма, в музыкальных клипах, произведениях, выступлениях коренных народов Украины.

За новый закон проголосовали 269 депутатов, против — 15.

Не голосовали за закон депутаты партии «Оппозиционный блок». Они пообещали обратиться в Конституционный суд с требованием признать закон как не соответствующий Конституции. «Политика раскола в обществе выгодна «коалиции войны». Таким способом они провоцируют продолжение противостояния, не давая восстановить мир в Украине. Война для власти — это способ заработка и коррупции и единственная возможность удержаться в руководящих креслах», — говорится в заявлении.

Как заявила агентству «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, ведомство обратится в Совет Европы и ООН с просьбой дать официальную оценку украинскому закону. «На наш взгляд, этот закон нарушает права миллионов граждан Украины, которые считают, например, русский язык родным. К сожалению, подобными действиями политики только увеличивают пропасть между властью и обществом, что может привести к плачевным последствиям», — сказала Сутормина.

О необходимости принятия закона о квотах в конце прошлого года говорил президент Украины Петр Порошенко, назвавший «недопустимо низким» присутствие украинского языка на государственном телевидении. По его словам, он предлагал руководителям телеканалов самоорганизоваться в этом вопросе, однако «не все услышали». 
Теги
Украина, Верховная рада, телевидение
Другие материалы РБК
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
Шарапова одержала разгромную победу в Риме
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
Почему в Москве перестали строить жилые комплексы из кирпича
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку