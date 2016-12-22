Верховная рада обязала телеканалы 75% времени вещать на украинском языке

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Украинский парламент принял закон о языковых квотах, обязывающий телеканалы большую часть дня вести эфир на украинском языке. Против документа проголосовали 15 человек

Документ, опубликованный на сайте Верховной рады, обязывает общегосударственные телеканалы вести эфир на украинском языке 75% времени в интервалах с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. Для местных каналов (вещающих в пределах только одного региона) квота составит 60%.

Исключение сделано для научно-просветительских передач на одном или нескольких языках Евросоюза.

Если фильм и передача были созданы до 1 августа 1991 года и в оригинале звучали на русском, то их надо сопровождать украинскими субтитрами. Если фильм был на другом языке, то его надо дублировать. Если же программа или фильм появились после 1 августа 1991 года, то они в любом случае должны звучать на украинском.

Прописаны условия работы телекомпаний, которые вещают на «языках коренных народов Украины». Суммарный объем вещания на государственном языке и языках коренных народов должен составлять 75% эфира, но как минимум 30% должно быть на государственном языке.

В соответствии с документом, передача считается украинской, если на государственном языке говорит ведущий. Гости могут говорить на любом языке, однако их речь должны сопровождать украинские субтитры. Разрешены иностранные языки в песнях, которые являются частью передачи немузыкального жанра или фильма, в музыкальных клипах, произведениях, выступлениях коренных народов Украины.

За новый закон проголосовали 269 депутатов, против — 15.

Не голосовали за закон депутаты партии «Оппозиционный блок». Они пообещали обратиться в Конституционный суд с требованием признать закон как не соответствующий Конституции. «Политика раскола в обществе выгодна «коалиции войны». Таким способом они провоцируют продолжение противостояния, не давая восстановить мир в Украине. Война для власти — это способ заработка и коррупции и единственная возможность удержаться в руководящих креслах», — говорится в заявлении.

Как заявила агентству «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, ведомство обратится в Совет Европы и ООН с просьбой дать официальную оценку украинскому закону. «На наш взгляд, этот закон нарушает права миллионов граждан Украины, которые считают, например, русский язык родным. К сожалению, подобными действиями политики только увеличивают пропасть между властью и обществом, что может привести к плачевным последствиям», — сказала Сутормина.

О необходимости принятия закона о квотах в конце прошлого года говорил президент Украины Петр Порошенко, назвавший «недопустимо низким» присутствие украинского языка на государственном телевидении. По его словам, он предлагал руководителям телеканалов самоорганизоваться в этом вопросе, однако «не все услышали».