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Полина Химшиашвили, Павел Кошкин, Анжелика Басисини
«Почти никакой проверки»: что пишут западные СМИ о теракте в Манчестере

Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Манчестере

Фото: Rui Vieira / AP
Уровень террористической угрозы в Великобритании давно был повышен, теперь властям предстоит разобраться, действовал ли смертник после концерта в Манчестере в одиночку или был частью преступной сети. Атака повлияет на ход кампании перед парламентскими выборами 8 июня, пишут британские и американские СМИ.

The Times, Великобритания

«По меньшей мере 22 человека, включая детей, убиты взрывом на поп-концерте в Манчестере. Террорист-одиночка, как полагают, привел в действие взрывное устройство на «Манчестер-арене», когда тысячи молодых людей покидали концерт американской поп-певицы Арианы Гранде. Минимум 59 человек получили ранения.

Преступник погиб на месте. Полиция и контртеррористические службы начали «быстрое расследование» и устанавливают, действовал ли он один или был частью сети».

The Guardian, Великобритания

«Террористическая атака произошла, несмотря на многочисленные ужесточения мер безопасности, особенно в местах массового скопления людей. Следователи пытаются разобраться, кто совершил теракт и по каким причинам. Они также выясняют, где были куплены материалы для бомбы и каким образом она была изготовлена. С того момента, как произошел теракт в Лондонском метро в 2005 году, были предприняты меры, чтобы ограничить покупку продуктов, которые могут быть использованы при изготовлении самодельных взрывных устройств. Инцидент в Манчестере произошел через несколько недель после того, как полиция и MI5 усилили режим своей службы и предотвратили несколько терактов».

Фото: Peter Byrne / PA / AP

The Independent, Великобритания

«С момента инцидента поклонники Арианы Гранде пишут в твиттере о недостаточных мерах безопасности на месте трагедии. Некоторые утверждают, что любой мог зайти на концерт, сумки посетителей не проверяли.

Женщина из Чехии, которая была на концерте рассказала, что «не было почти никакой проверки, просто ноль. Пронести что-то на арену не составляло никакого труда».

The Telegraph, Великобритания

«Сторонники «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в России) назвали теракт победой над «крестоносцами» Запада. На одном из видео англоговорящий сторонник ИГ показал изготовленный дома плакат с надписью «Манчестер» и датой теракта. Другой радикал заявил, что атака стала местью за участие Великобритании в военной кампании против ИГ в Ираке и Сирии. «Кажется, что бомбы, которые британские военно-воздушные силы сбросили на детей в Мосуле и Ракке, вернулись в Манчестер», — написал он. Эксперт по терроризму из США Майкл Смит считает, что празднование приверженцев ИГ в социальных сетях является «серьезным свидетельством», что теракт может быть связан с джихадистской группой».

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The New York Times, США

«В то время как страна и мир отреагировали на новости о взрыве и гибели людей растерянностью, гневом и горем, британские власти, которые в последнее время разоблачили многочисленные террористические заговоры, вероятно, не были удивлены.

Уровень террористической угрозы, установленный MI5, национальной службой безопасности, находился на уровне «серьезный», втором по степени опасности, в течение нескольких месяцев, что означает, что должностные лица считали новые нападения «весьма вероятным».

В то время как часть разочарованной молодежи продолжает радикализироваться при посредстве экстремистских сайтов, чиновники особенно обеспокоены возвращением из Сирии и Ирака сотен боевиков, которые покинули Великобританию и другие европейские страны, чтобы присоединиться к группам джихадистов.

Выборы 8 июня состоятся, но правящие консерваторы вместе с лейбористами, шотландской Национальной партией и либерал-демократами согласились приостановить агитацию после нападения. Однако с приближением выборов манчестерское нападение, похоже, может стать частью политического дискурса».

The Washington Post, США

«В течение нескольких лет Британия находилась в состоянии повышенной готовности к серьезной атаке, и власти говорили, что вероятность массовой атаки высока. Приоритетом следователей будет выяснить, является ли теракт в Манчестере частью более широкого заговора».

Взрыв в понедельник произошел за две с небольшим недели до того, как в Великобритании пройдут общенациональные выборы. Кампания была приостановлена во вторник. Безопасность не была важной частью дискуссии, но наверняка станет после возобновления агитации». 

Теги
Великобритания, теракт, терроризм, взрыв, борьба с терроризмом, Манчестер
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