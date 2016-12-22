Президента Зимбабве лишили звания посла доброй воли ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отменил собственное решение о присуждении президенту Зимбабве звания посла доброй воли. Причиной стало давление со стороны правозащитных организаций

Роберт Мугабе (Фото: Themba Hadebe / AP)

Роберт Мугабе не будет послом доброй воли ВОЗ. Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил глава организации Тедрос Гебреисус. Почетное звание президенту Зимбабве было присуждено 18 октября. Однако, как сообщил Гебреисус, он решил пересмотреть свое же решение, поскольку услышал немало мнений несогласных.

Глава ВОЗ указал, что перед принятием решения посоветовался с властями Зимбабве. «Мы решили, что это будет в интересах организации», — сказал он.

Свое решение объявить Мугабе послом доброй воли в ВОЗ объясняли тем, что в Зимбабве налажена система здравоохранения, доступная для всего населения, а власти страны считают охрану здоровья одним из главных приоритетов.

Вместе с тем решение Гебреисуса подверглось критике в странах Запада. Так, Великобритания назвала назначение Мугабе послом доброй воли «удивительным и разочаровывающим». С таким же заявлением выступили США, внесшие президента Зимбабве в санкционный список из-за обвинений в нарушении прав человека.

Давление на организацию оказали и спонсоры. «Гебреисусу лучше помнить, откуда идут деньги на финансирование», — заявил на этой неделе собеседник Reuters из ВОЗ.

Гебреисус — первый африканец, ставший главой ВОЗ. Его кандидатуру на майских выборах поддержал в том числе и Африканский союз, председателем которого на тот момент был зимбабвийский президент.