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Навальный отказался комментировать выдвижение Собчак
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Навальный отказался комментировать выдвижение Собчак
Политика, 13:38
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Навальный отказался комментировать выдвижение Собчак
На просьбу прокомментировать намерение журналистки Ксении Собчак участвовать в выборах президента Алексей Навальный отказался давать развернутую оценку, ответил, что, может быть, сделает это потом
Алексей Навальный в аэропорту Домодедово (Фото: Василий Максимов / AFP)

Оппозиционный политик Алексей Навальный отказался давать оценку планам телеведущей Ксении Собчак участвовать в президентских выборах в 2018 году.

На вопрос корреспондента «Интерфакса» Навальный ответил: «Не комментирую. Может быть, потом». При этом политик уточнил, что «сейчас полностью сконцентрирован на Астрахани».

Вопрос был задан в аэропорту Домодедово перед вылетом в Астрахань, где должен пройти анонсированный ранее митинг с участием оппозиционера.

О намерении поехать в Астрахань и участвовать в митинге Навальный рассказал утром в воскресенье, 22 октября, после выхода из спецприемника, где он по решению суда отбывал в течение 20 суток административный арест. Собчак объявила о планах побороться за высший пост в стране 18 октября. До момента написания этого материала Навальный никак не отреагировал на заявления Собчак.

После статьи «Ведомостей» от 1 сентября, в которой говорилось, что в Кремле хотели бы видеть похожую на Собчак женщину соперником Путина на выборах, между Навальным и Собчак произошла публичная перепалка, при этом сама Собчак ничего определенного не говорила о своих намерениях. Этот публичный спор огорчил Михаила Ходорковского, который предложил бойкотировать выборы, а Собчак и Навального обозначил как политических союзников, которые уязвляют друг друга в глазах общества.

В конце концов Собчак обвинила Навального в попытке монополизировать «эту тему» и призвала его не идти «ленинским путем» и «быть вместе». После объявления о намерении участвовать в президентской кампании Собчак уточнила, что снимет свою кандидатуру, если до выборов допустят Навального.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией считает, что у власти нет законных оснований отказать ему в регистрации, поскольку в конституции России четко обозначены случаи, когда гражданин может быть лишен избирательного права. «Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда», — говорится в статье 32 Основного закона. У Навального есть судимость, но он не находится в местах лишения свободы.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что команда Навального «ложно интерпретирует законы» и заверила, что не испугается никакого давления. Она сослалась на закон «О выборах президента», в котором сказано, что осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, могут баллотироваться в президенты лишь через десять лет после снятия или погашения судимости.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Алексей Навальный , Выборы , Анатолий Собчак
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