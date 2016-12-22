Навального освободили из спецприемника после 20 суток ареста
Политика, 10:07
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Навального освободили из спецприемника после 20 суток ареста
Утром в воскресенье, 22 октября, оппозиционера Алексея Навального освободили из спецприемника после 20 суток ареста. Политик пообещал в этот же день выступить на митинге в Астрахани
Алексей Навальный
Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 20 суток ареста. Об этом он рассказал в своем Instagram.
Политик написал, что за время ареста он прочитал 20 книг и в этот же день собирается выступить на митинге в Астрахани.
https://www.instagram.com/p/BaiotJGHwqU/?taken-by=naval