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Навального освободили из спецприемника после 20 суток ареста
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Навального освободили из спецприемника после 20 суток ареста
Политика, 10:07
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Навального освободили из спецприемника после 20 суток ареста
Утром в воскресенье, 22 октября, оппозиционера Алексея Навального освободили из спецприемника после 20 суток ареста. Политик пообещал в этот же день выступить на митинге в Астрахани
Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / АР)

Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 20 суток ареста. Об этом он рассказал в своем Instagram

Политик написал, что за время ареста он прочитал 20 книг и в этот же день собирается выступить на митинге в Астрахани.

https://www.instagram.com/p/BaiotJGHwqU/?taken-by=naval

Авторы: Владислав Гордеев, Илья Немченко.
Теги: задержание , Алексей Навальный , митинги
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