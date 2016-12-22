Конашенков сравнил освобожденную Ракку с Дрезденом 1945 года

Минобороны России обвинило авиацию коалиции во главе США в гибели тысяч мирных жителей при освобождении от боевиков «Исламского государства» сирийской Ракки. Представитель ведомства допустил сравнение ее с Дрезденом в 1945 году

Вид на город Ракка. Октябрь 2017 года (Фото: Gabriel Chaim / AP)

Официальный представитель Минобороны Россиигенерал-майор Игорь Конашенков заподозрил «западные столицы» в желании «замести следы» бомбардировок при освобождении от террористов «Исламского государства» (запрещена в России). сирийской Ракки, сообщает «Интерфакс». По его словам, в городе погибли тысячи мирных жителей.

«Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками», — сказал он.

«Чем же тогда продиктована такая спешка западных столиц с целевым финансированием помощи только Ракке? Остается одно, — стремлением поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи «освобождаемых» от ИГИЛ мирных жителей», — добавил Конашенков.

Ранее 18 октября телеканал CNN опубликовал снятую с беспилотника видеозапись города.

Первым о полном освобождении Ракки 17 октября заявил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), позднее информацию подтвердил Талал Сило, пресс-секретарь «Демократических сил Сирии» (SDF). Он объявил, что город уже на 99% освобожден от боевиков, а курдские формирования приступают к зачистке территории вокруг госпиталя.

Представители коалиции не спешили рапортовать о победе, подтверждение последовало 20 октября. По словам командующего операцией США против ИГ, генерал-лейтенанта Пола Фанка, освобождение Ракки еще не означает полной победы над террористами в Сирии.

