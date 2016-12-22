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Пятеро экс-президентов США собрали на благотворительном концерте $31 млн
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Пятеро экс-президентов США собрали на благотворительном концерте $31 млн
Политика, 09:21
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Пятеро экс-президентов США собрали на благотворительном концерте $31 млн
Все пятеро ныне живущих бывших президентов США посетили благотворительный концерт в Техасе. Им удалось собрать для американцев, пострадавших от ураганов, более $31 млн
Джимми Картер, Джордж Буш-старший, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама (Фото: LM Otero / AP)

На сцену благотворительного концерта в Техасе, сборы от которого пойдут на помощь пострадавшим от ураганов, вышли пятеро президентов США, которые в разное время руководили страной, сообщает The New York Times.

Перед собравшимися зрителями появились одновременно 39-й президент США Джимми Картер (1977—1981), 41-й президент США Джордж Буш-старший (1989—1993), его сын, 43-й президент США Джордж Буш-младший (2001—2009), ​42-й президент США Билл Клинтон (1993—2001) и 44-й президент страны Барак Обама (2009 — 2017).

Своих предшественников в специальном видеообращении поблагодарил за помощь в сборе средств действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп.

​Всего в ходе акции удалось собрать более $31 млн.

В этом году на США обрушилось три сильных урагана, ставшие причиной значительных разрушений и жертв: «Харви», «Ирма» и «Мария». В начале октября администрация Дональда Трампа заявила о запросе в к​онгресс на выделение средств для помощи пострадавшим. В общей сложности Белый дом оценил объем необходимых средств в $29 млрд. Как поясняли чиновники, $16 млрд из этих денег пойдет на государственную гуманитарную продовольственную программу, а $13 млрд — непосредственно жертвам стихии.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: США , концерт , президенты
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