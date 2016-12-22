Трамп оплатит своим соратникам судебные издержки по «российскому делу»

На оплату адвокатов для бывших и действующих сотрудников Белого дома, вовлеченных в расследование по «российскому делу», Дональд Трамп собирается потратить не менее $430 тыс. личных средств

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп собирается потратить не менее $430 тыс. собственных средств на покрытие судебных издержек, которые понесли его соратники, в том числе бывшие и действующие сотрудники Белого дома, из-за расследования об их предполагаемых связях с Россией. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного представителя Белого Дома.

Каким образом будут распределены выплаты, и кто их получит, пока не понятно. Издание Politico со ссылкой на другого представителя Белого дома, знакомого с ситуацией, добавляет, что пожертвования Трампа будут сделаны «в той мере, в какой это допустимо» Управлением служебной этики в госорганах и налоговыми требованиями.

Деньги Трампа на возмещение судебных издержек не пойдут бывшему советнику по национальной безопасности Белого дома Майклу Флинну и бывшему главе кампании Полу Манафору, поскольку оба были уже под подозрением ФБР еще до назначения спепрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера.

Трамп и его соратники насобирали уже сотни тысяч долларов судебных издержек, с тех пор как специальный прокурор Роберт Мюллер и комитеты палаты представителей и сената занялись расследованием предполагаемых связей команды Трампа с Россией.

В частности, следователи из команды Мюллера проводили опросы как с действующими так и с бывшими чиновниками Белого дома, а участники предвыборной кампании Трампа передавали десятки тысяч электронных писем и документов в рамках данного расследования.

Расследование Мюллера может затронуть более десятка нынешних и бывших сотрудников Белого дома. Ранее в этом месяце спецпрокурор опрашивал бывшего пресс-секретаря Белого дома ​Шона Спайсера и экс-главу штаба Белого дома Рейнса Прибуса.

Ранее часть расходов на адвокатов взял на себя Национальный комитет Республиканской партии, отмечает Associated Press.