Украинский суд наказал Саакашвили штрафом за «прорыв через границу»

Суд районного центра Мостиска в Львовской области признал экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины и назначил ему наказание в виде штрафа, передает «Интерфакс-Украина».
«Признать виновным Саакашвили Михаила Николозовича в незаконном пересечении госграницы Украины», — цитирует агентство слова судьи.
Размер штрафа составит 200 необлагаемых налогом минимумов или 3400 гривен (около 7,5 тыс. рублей), кроме того, политик должен заплатить 320 гривен судебного сбора (около 700 руб.)
Сам Саакашвили на заседании не присутствовал.
Инцидент на пропускном пункте «Шегини» на польско-украинской границе произошел 10 сентября. Михаил Саакашвили, который ранее был лишен украинского гражданства, вместе со своими сторонниками прорвал оцепление пограничников и прошел на территорию Украины.
После прорыва границы Саакашвили направился во Львов, где выступил перед представителями СМИ и своими сторонниками. Поддержать его во Львов прибыла глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.