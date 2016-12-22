Украинский суд наказал Саакашвили штрафом за «прорыв через границу»

Районный суд в Львовской области признал Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении польско-украинской границы и наказал политика штрафом в размере 3400 гривен

Михаил Саакашвили (Фото: Сергий Харченко / Zuma / ТАСС)

Суд районного центра Мостиска в Львовской области признал экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины и назначил ему наказание в виде штрафа, передает «Интерфакс-Украина».

«Признать виновным Саакашвили Михаила Николозовича в незаконном пересечении госграницы Украины», — цитирует агентство слова судьи.

Размер штрафа составит 200 необлагаемых налогом минимумов или 3400 гривен (около 7,5 тыс. рублей), кроме того, политик должен заплатить 320 гривен судебного сбора (около 700 руб.) ​

Сам Саакашвили на заседании не присутствовал.

​Инцидент на пропускном пункте «Шегини» на польско-украинской границе произошел 10 сентября. Михаил Саакашвили, который ранее был лишен украинского гражданства, вместе со своими сторонниками прорвал оцепление пограничников и прошел на территорию Украины.

После прорыва границы Саакашвили направился во Львов, где выступил перед представителями СМИ и своими сторонниками. Поддержать его во Львов прибыла ​глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.