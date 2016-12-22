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ДНР обязала провайдеров хранить данные пользователей из-за «синих китов»
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ДНР обязала провайдеров хранить данные пользователей из-за «синих китов»
Политика, 16:13
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ДНР обязала провайдеров хранить данные пользователей из-за «синих китов»
Министерство связи самопровозглашенной ДНР обязало интернет-провайдеров собирать и хранить данные пользователей. В ведомстве РБК пояснили, что это сделано для борьбы с «группами смерти» в Сети
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Министерство связи самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) разослало письмо телекоммуникационным операторам, предоставляющим услуги доступа в интернет, с рекомендациями собирать и хранить учетные данные пользователей и другую связанную с их действиями в Сети информацию. Копия письма появилась в телеграм-канале «ЗаТелеком».

Речь идет о письме министерства связи ДНР «О рекомендованном проведении мероприятий по организации сбора и хранения информации», датированном 21 сентября 2017 года. В письме говорится, что данная мера связана со «значительным количеством запросов» правоохранительных органов ДНР, поступающих в министерство, «об аутентификации пользователей интернета, причастных к совершению противоправных действий».

Чаще всего правоохранительные органы, объясняется в документе, запрашивают учетные данные пользователей, данные об их сеансах выхода в интернет и «иную информацию, позволяющую однозначно ассоциировать запрашиваемый IP-адрес с конкретным физическим (юридическим) лицом на определенный момент времени».

В письме также прописано, какая информация должна быть предоставлена оператором на запрос правоохранительных органов: ФИО, адрес регистрации, контактные данные (номер телефона, e-mail), IP-адрес, выделенный абоненту в запрашиваемый период времени.

Срок хранения собранной информации должен составлять шесть месяцев, следует из письма.

В министерстве связи ДНР подтвердили подлинность данного письма. В комментарии ведомства, поступившем в РБК, сказано, что письмо было подготовлено в связи с поступлением в адрес ведомства запросов от правоохранительных органов ДНР. Эти запросы, как объясняет министерство, связаны «с расследованием уголовных дел по факту совершенных противоправных действий со стороны лиц — пользователей сети интернет, которые потенциально могут являться «кураторами» групп смерти в социальных сетях в распространенной с конца 2016 года игре «синий кит».

«Подобных запросов от правоохранительных органов Донецкой народной республики в министерстве связи зафиксировано немного, однако для плодотворного взаимодействия между правоохранительными органами и министерством связи было принято решение издать вышеуказанное письмо», — подчеркивается в комментарии ведомства.

Источник РБК на телекоммуникационном рынке ДНР сообщил, что рекомендация министерства связи ДНР «поступила буквально вчера». «Мы как оператор получили распоряжение ДНР [о проведении мероприятий по сбору и хранению информации], мы проводим консультации с министерством связи для выработки позиции и понимания того, как это будет дальше происходить. Сейчас информация свежая, рекомендация поступила к нам только вчера», — сказал собеседник РБК.

«Исходя из документа от властей ДНР, предъявляемые требования не выходят за рамки стандартного перечня метаданных, которые во всем мире правительства требуют хранить от операторов. Данный перечень даже урезан в сравнении со стандартным набором метаданных. По аналогии с теми объемами метаданных, которые хранят операторы других стран, можно примерно представить и объем метаданных, которые будут хранить в ДНР. Например, исполнение такого закона в Дании с 2007 по 2017 год привело к хранению операторами порядка 3 трлн записей об абонентах объемом порядка 1 ТБ. Согласно ранее представленному прогнозу «Гипросвязи», в России с 2017 по 2019 год операторы связи сохранят порядка 1,2 ПБ данных. Учитывая объем рынка и количество абонентов, в ДНР эти цифры будут раз в 50 меньше, то есть объем хранимых данных​ будет не слишком значительным», — говорит консультант ПИР-Центра Олег Демидов.

Авторы: Мария Бондаренко, Егор Губернаторов, Владимир Дергачев, Мария Коломыченко.
Теги: интернет , ДНР , соцсети , хранение данных
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