Представители бизнеса России и США оценили эффект от расширения санкций

Расширение санкций против России отпугивает инвесторов из США и усиливает нагрузку на российский инвестклимат. К такому выводу пришли представители бизнеса из России и США на конференции Американской торговой палаты

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Члены Американской торговой палаты, Американо-российского делового совета и Российского союза промышленников и предпринимателей обсудили влияние закона США о расширении санкций против России на конференции «Принимая новые вызовы», которая прошла в Москве 22 сентября

В начале года Москва ожидала улучшения российско-американских экономических отношении и надеялась уменьшить бремя санкций, однако в июне настроения в России и США изменились, заявил Алексис Родзянко, президент Американской торговой палаты в России. Во время своей избирательной кампании республиканец Дональд Трамп неоднократно высказывался за отмену санкции и нормализацию диалога с Россией, однако после его победы на выборах риторика Вашингтона изменилась. Самого Трампа и его окружение подозревают в связях с Кремлем. Эти подозрения особенно усилились после увольнения Джеймса Коми с поста главы ФБР в мае этого года, напомнил Родзянко.

Комментируя подписанный Трампом в августе закон, расширяющий и кодирующий санкции против России, Ирана и Северной Кореи, Родзянко отметил, что сам факт и процесс принятия закона оставляют впечатление, что он был принят поспешно и непродуманно. По его мнению, отменить закон будет так же сложно, как это было в случае с поправкой Джексона — Вэника (в соответствии с которой с 1974 по 2012 год для СССР, а потом и для России действовали торговые ограничения).

«В США легко голосовать против России и даже в лучшие времена очень сложно голосовать за Россию», — подчеркнул Родзянко. По его мнению, следующие американские и российские президенты должны будут решить эту проблему, но режим санкций вряд ли изменится в ближайшем будущем. При этом они будут оказывать серьезное психологическое воздействие на американских инвесторов, которые вряд ли будут инвестировать в Россию, опасаясь оказаться в списке компаний, нарушивших режим санкции. Однако важно понимать, что санкции направлены не против России в целом, а против руководства страны, добавил Родзянко.

Американские санкции создают дополнительную нагрузку на бизнес и инвестклимат в России, несмотря на то что в целом деловой климат в стране улучшается, сказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В условиях политической неопределенности в США и недоверия к России говорить об отказе от режима санкции не приходится, добавил он.

Кремль в данной ситуации пытается создать для американских инвесторов пряник, а то, что предпринимают конгресс и Белый дом исходя из принципов и последовательности, — кнут, отметил во время конференции президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

Гнев и эмоции мотивировали конгресс принять этот законопроект, однако в результате закон произвел больший негативный эффект не столько на российский бизнес, сколько на американский, сетует Дэниэль Рассел, президент Американо-российского делового совета. Пока сложно судить, какой долгосрочное воздействие окажет закон о расширении санкций на российско-американские отношения, добавил он.

Торговля с Россией всегда имела второстепенное значение для Вашингтона, следует из совместного доклада, подготовленного Российским советом по международным делам и американским Центром стратегических и международных исследований (CSIS). Например, доля Канады в совокупном объеме американского экспорта составляет примерно 20%, а в случае с Россией не доходит и до 1%. В импорте США первое место занимает Китай — почти 20%, тогда как Россия — 1,2%. Сегодня тенденция в российско-американском товарообороте нисходящая: если с 1992 по 2011 год он вырос почти в 17 раз (с $2,6 млрд до почти 43 млрд), то с 2012-го началось падение и к 2015 году торговля между странами сократилась примерно в два раза, до $23,7 млрд. Резкий обвал произошел с 2014 по 2015 год в связи с событиями на Украине и введенными США санкциями, объясняют эксперты.

Не лучше ситуация обстоит и с инвестициями. Так, США занимают 10-е место среди иностранных инвесторов в России. Средства вкладываются, как правило, в топливную и пищевую отрасли промышленности, на которые приходится 71% всех инвестиций.