Эрдоган рассказал о планах России и Турции по зонам деэскалации в Идлибе

В рамках соглашения о деэскалации конфликта в Сирии, российские военные будут поддерживать безопасность за пределами Идлиба, а Турция станет поддерживать безопасность в самом городе, рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Darren Ornitz / Reuters)

Россия, Турция и Иран планируют вместе поддерживать зоны деэскалации конфликта в Сирии. Об этом в интервью Reuters во время посещения сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке рассказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Для этого Стамбул, как заметил глава Турции, планирует разместить в северном районе сирийского Идлиба свои войска. Это, по его данным, будет происходить в рамках так называемого соглашения о «деэскалации», которое осуществляется при посредничестве России.

Зоны «деэскалации», согласованные Турцией, Россией и Ираном, по словам Эрдогана, еще будут дополнительно обсуждаться на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе в Анкаре, добавил Эрдоган. Согласно нынешнему проекту этого документа, как заметил президент Турции, «русские [военнослужащие должны будут] поддерживать безопасность за пределами Идлиба, а Турция будет поддерживать безопасность в [самом] городе Идлиб».

«Задача непростая», — подчеркнул политик. «С Путиным мы [еще] обсудим дополнительные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы раз и навсегда ликвидировать террористов и восстановить мир», — добавил Эрдоган.

Ранее, 15 сентября, Россия, Турция и Иран по итогам переговоров в Астане объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Зоны, как отмечалось в меморандуме, создавались на первоначальный срок в шесть месяцев с возможностью автоматического продления.​ Боевые действия, согласно документу, должны были прекратиться в Восточной Гуте (пригороде Дамаска), некоторых районах на севере провинции Хомс, провинции Идлиб и частях соседних провинций (Латакия, Хама и Алеппо).

Однако несмотря на это спустя пять дней, 20 сентября, в Идлибе произошло нападение на взвод российской военной полиции. В результате атаки боевиков запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры» 29 российских полицейских оказались заблокированным террористами в зоне деэскалации. Для спасения полицейских была сформирована специальная группа. При ее помощи атака боевиков была отражена.