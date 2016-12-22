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Военные рассказали о бое российского взвода в окружении боевиков в Сирии
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Военные рассказали о бое российского взвода в окружении боевиков в Сирии
Военная операция в Сирии, 01:29
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Военные рассказали о бое российского взвода в окружении боевиков в Сирии
Старший лейтенант рассказал о бое российского взвода с террористами из «Джабхат ан-Нусры» в Идлибе. Это столкновение, по его словам, «было ожидаемым» для военных, поэтому «личный состав был готов к выполнению поставленной задачи»

Военнослужащий, старший лейтенант Александр Самойлов рассказал о том, что атаку напавших на взвод российской военной полиции боевиков запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусра» в Идлибе удалось отразить благодаря «слаженным действиям личного состава». Такое мнение он выразил в интервью телеканалу «Звезда».

Подобное столкновение, как отметил Самойлов, «было ожидаемо». «Противник проводил разведку и пристрелку определенное время», — пояснил он, добавив, что в связи с этим «личный состав был готов к выполнению поставленной задачи».

«Все знали, отрабатывались вопросы совместные с военнослужащими сирийской армии, поэтому для нас это не было смятением», — сказал военнослужащий. Атаку террористов, по его мнению, удалось отразить благодаря «слаженным действиям личного состава, который уже был в подобных ситуациях», а не «удаче». «Я в чудеса не верю», — заключил старший лейтенант.​

Нападение на взвод российской военной полиции произошло 20 сентября. В этот день 29 российских полицейских оказались заблокированным террористами в Идлибе, который был объявлен зоной деэскалации конфликта в Сирии.

Пентагон отверг обвинения в поддержке наступления террористов в Идлибе
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Для их освобождения, как отмечал затем начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской, была сформирована специальная группа. При ее помощи российские полицейские отразили атаку боевиков. Во время этого столкновения, как также уточнял Рудской, российские штурмовики Су-25 нанесли удары по бронированным объектам террористов с предельно малых высот. Видеозапись этих ударов позже опубликовал телеканал «Звезда».

Само же нападение, по данным начальника главного оперативного управления Генштаба ВС, «было инициировано спецслужбами США». По версии Рудского, Вашингтону это было выгодно, чтобы остановить «успешно развивающееся наступление правительственных войск к востоку от Дэр-Эз-Зора». В Пентагоне затем эти обвинения отвергли, подчеркнув, что США не поддерживали наступление террористов из «Джабхат ан-Нусра».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , Сирия , террористы , боестолкновения
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