Лавров рассказал о стремлении НАТО «воссоздать климат» холодной войны

Сергей Лавров заявил, что НАТО, по его мнению, «отказывается претворять в жизнь провозглашенный в 90-е годы принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ». Об этом он рассказал, выступая на сессии Генассамблеи ООН

Сергей Лавров (Фото: Petros Giannakouris / AP)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что Североатлантический альянс, по его мнению, «стремится воссоздать климат холодной войны». Об этом он заявил в ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН, пишет «РИА Новости».

«НАТО стремится воссоздать климат холодной войны и отказывается претворять в жизнь торжественно провозглашенный в 90-е годы прошлого века принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ», — цитирует его агентство. Запад, как пояснил глава российского МИД, «выстраивал свою политику по принципу «кто не с нами, тот против нас». Таким образом эти страны, как добавил Лавров, встали на путь «безоглядного расширения НАТО на восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения».

Россия же, по мнению министра, в свою очередь, «всегда придерживалась» и «продолжит отстаивать» такие принципы, как «суверенитет, отказ от вмешательства во внутренние дела, равенство народов» и «взаимоуважение, в международных делах». Россия «за последнюю четверть века, несмотря на испытания, честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны», уверен Лавров.

«Наша страна <...> много делала для упрочения доверия и взаимопонимания в Евроатлантике, в мире в целом», — подчеркнул глава МИД России, заметив, что «это, однако, не встретило взаимности со стороны наших западных партнеров». Последние, как уточнил Лавров, по его мнению, были «опьянены иллюзией наступления конца истории» и «до сих пор пытаются приспособить к сегодняшним реалиям рудиментарные институты эпохи блокового противостояния».

Дебаты на 72-ой Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке начались 19 сентября. В ходе них уже выступили президент США Дональд Трамп и президент Украины Петр Порошенко.​ Российский лидер Владимир Путин в этом году в сессии не участвует. Вместо него российскую делегацию второй год подряд возглавляет Сергей Лавров.

Он не первый говорил об угрозах холодной войны. Ранее, в августе, об этом также предупреждал глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Однако холодную войну он, в свою очередь, связывал с возможной «новой фазой» противостояния «ядерного вооружения на Востоке и Западе». Имея дело с Трампом и президентом России, как отмечал Габриэль, ФРГ получила соседей с Востока и Запада, которые верят «не в силу права, а в право сильного».