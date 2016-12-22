Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,51 57,75 EUR Нал. 69,92 68,89 USD Бирж. 57,90 -0,22 EUR Бирж. 69,15 +0,04 USD ЦБ. 58,22 +0,10 EUR ЦБ. 69,26 -0,50 EUR/USD 1,19 +0,01 BTC/USD Бирж. 3659,97 -203,03 ММВБ 2060,24 +0,13% РТС 1120,13 -0,20% Brent 56,45 +0,48% DJIA 22359,23 -0,24% Nasdaq 6422,69 -0,52% FTSE 7263,90 -0,11%
Лавров рассказал о стремлении НАТО «воссоздать климат» холодной войны
Лента новостей
Лавров рассказал о стремлении НАТО «воссоздать климат» холодной войны 00:38, Политика Число жертв в результате землетрясения в Мексике возросло до 273 человек 00:15, Общество Сбербанк сделает карты для бюджетников бесконтактными 00:00, Финансы Побывавшим в КНДР самолетам и судам запретили посещать США 180 дней 21 сен, 23:52, Политика В Москве госпитализировали автора «Приключений пингвиненка Лоло» 21 сен, 23:42, Общество Полтриллиона на двоих: что вскрыл запуск нового механизма санации банков 21 сен, 23:39, Финансы Минюст ответил Совету Европы по поводу судебного решения по Навальному 21 сен, 23:11, Политика Десять команд Премьер-лиги вылетели из Кубка России на стадии 1/16 финала 21 сен, 22:52, Спорт Встреча бизнесменов с Владимиром Путиным 21 сен, 22:35, Фотогалерея  Шишханов заявил о готовности продать свою долю в Бинбанке за рубль 21 сен, 22:20, Финансы Сокуров прокомментировал выдвижение фильма Звягинцева на «Оскар» 21 сен, 22:18, Общество Умерла совладелица L’Oreal Лилиан Беттанкур 21 сен, 22:02, Фотогалерея  Гуриев связал санации банков с недочетами банковского надзора в России 21 сен, 21:58, Финансы Франция допустила пропуск Олимпиады-2018 из-за угрозы безопасности 21 сен, 21:53, Спорт Аэропорт Ататюрка закрыли из-за крушения частного самолета 21 сен, 21:49, Общество В «Телеграфе» признали существование иска к экс-менеджеру «ВКонтакте» 21 сен, 21:37, Общество Почему правительство Испании объявило местным властям Каталонии войну 21 сен, 21:34, Политика Военные России и США показали друг другу карты с позициями войск в Сирии 21 сен, 21:21, Политика СКР возбудил уголовное дело после пожара в гостинице в Ростове-на-Дону 21 сен, 21:14, Общество «Локомотив» потерял шансы защитить титул обладателя Кубка России 21 сен, 21:13, Спорт Прожиточный минимум в России превысил 10 тыс. руб. 21 сен, 21:08, Экономика Индекс потребительского оптимизма в ЕС достиг максимума с 2001 года 21 сен, 20:55, Экономика ОАЭ начали расследование инцидента с Airbus A380 в Домодедово 21 сен, 20:45, Общество Совет Европы призвал Россию допустить Навального на выборы 21 сен, 20:32, Политика Лепс и сын Агаларова откроют на Петровке ресторан «Рюмка водки» 21 сен, 20:29, Общество Суд арестовал обвиняемых в поджогах из-за «Матильды» 21 сен, 20:29, Общество Трамп объявил о новых санкциях против Северной Кореи 21 сен, 20:23, Политика СКА побил рекорд КХЛ по продолжительности победной серии на старте сезона 21 сен, 20:13, Спорт
Лавров рассказал о стремлении НАТО «воссоздать климат» холодной войны
Политика, 00:38
0
Лавров рассказал о стремлении НАТО «воссоздать климат» холодной войны
Сергей Лавров заявил, что НАТО, по его мнению, «отказывается претворять в жизнь провозглашенный в 90-е годы принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ». Об этом он рассказал, выступая на сессии Генассамблеи ООН
Сергей Лавров (Фото: Petros Giannakouris / AP)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что Североатлантический альянс, по его мнению, «стремится воссоздать климат холодной войны». Об этом он заявил в ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН, пишет «РИА Новости».

«НАТО стремится воссоздать климат холодной войны и отказывается претворять в жизнь торжественно провозглашенный в 90-е годы прошлого века принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ», — цитирует его агентство. Запад, как пояснил глава российского МИД, «выстраивал свою политику по принципу «кто не с нами, тот против нас». Таким образом эти страны, как добавил Лавров, встали на путь «безоглядного расширения НАТО на восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения».

Россия же, по мнению министра, в свою очередь, «всегда придерживалась» и «продолжит отстаивать» такие принципы, как «суверенитет, отказ от вмешательства во внутренние дела, равенство народов» и «взаимоуважение, в международных делах». Россия «за последнюю четверть века, несмотря на испытания, честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны», уверен Лавров.

Горизонт эскалации: как новая холодная война выходит из-под контроля
Мнение

«Наша страна <...> много делала для упрочения доверия и взаимопонимания в Евроатлантике, в мире в целом», — подчеркнул глава МИД России, заметив, что «это, однако, не встретило взаимности со стороны наших западных партнеров». Последние, как уточнил Лавров, по его мнению, были «опьянены иллюзией наступления конца истории» и «до сих пор пытаются приспособить к сегодняшним реалиям рудиментарные институты эпохи блокового противостояния».

Дебаты на 72-ой Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке начались 19 сентября. В ходе них уже выступили президент США Дональд Трамп и президент Украины Петр Порошенко.​ Российский лидер Владимир Путин в этом году в сессии не участвует. Вместо него российскую делегацию второй год подряд возглавляет Сергей Лавров.

Глава МИД Германии предупредил об угрозе «холодной войны 2.0»
Политика

Он не первый говорил об угрозах холодной войны. Ранее, в августе, об этом также предупреждал глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Однако холодную войну он, в свою очередь, связывал с возможной «новой фазой» противостояния «ядерного вооружения на Востоке и Западе». Имея дело с Трампом и президентом России, как отмечал Габриэль, ФРГ получила соседей с Востока и Запада, которые верят «не в силу права, а в право сильного».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , НАТО , холодная война , Сергей Лавров
Главное
Сбербанк сделает карты для бюджетников бесконтактными Финансы
Материалы по теме
ЦРУ рассекретило документы о военном флоте СССР времен холодной войны Политика
Иван Курилла Горизонт эскалации: как новая холодная война выходит из-под контроля Мнение
Глава МИД Германии предупредил об угрозе «холодной войны 2.0» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку