Что у Кима за пазухой: что известно о ракетно-ядерной программе КНДР

КНДР снова пригрозила США и Японии ядерным ударом и испытаниями водородной бомбы в Тихом океане. Достоверных сведений о ядерном потенциале страны нет. РБК разбирался, насколько реальны угрозы КДНР.

Ким Чен Ын (Фото: Reuters)

Президент США Дональд Трамп, выступая 19 сентября на 72-й сессии Генассамблеи ООН, предупредил Северную Корею, что Соединенные Штаты могут ее «полностью уничтожить», если КНДР не остановит свою ядерную программу. В ответ северокорейский лидер Ким Чен Ын 22 сентября назвал Трампа «безумным мошенником», а его слова счел «объявлением войны». «Мы будем серьезно рассматривать соответствующие сверхжесткие ответные меры», — сказал он.​

Незадолго перед этим Пхеньян провел несколько новых ракетных и ядерных испытаний, а также пригрозил нанести удар по американской военной базе в Тихом океане на острове Гуам и уничтожить Японию. 14 сентября Корейский комитет за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе (северокорейское ведомство, отвечающее за внешнеполитическую пропаганду) распространил заявление, в котором говорится, что Япония «больше не должна существовать» по соседству с КНДР. «Четыре острова [японского] архипелага нужно утопить в море ядерной бомбой чучхе», — объявили в Пхеньяне, а «США стереть в пепел и тьму».

На следующий день, 15 сентября, КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии: она пролетела над ее территорией и упала в 2 тыс. км от острова Хоккайдо, сообщил представитель правительства Японии. Министерство обороны страны считает, что КНДР испытала баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12». Ее возможности также позволяют достичь Гуама.

Ситуация на Корейском полуострове с каждым днем становится все более взрывоопасной. И если мощь арсенала США сомнений не вызывает, то о ядерном потенциале КНДР достоверных сведений почти нет. Располагает ли Северная Корея достаточными силами для того, чтобы уничтожить соседей по АТР и нанести удар по США и их территориям?

Есть ли у КНДР ресурсная база для ядерной программы?

Ядерные заряды можно изготовить либо из оружейного плутония (плутоний-239), либо из высокообогащенного урана (уран-235). Первые два ядерных испытания в 2006 и 2009 годах КНДР провела, используя заряды, изготовленные из оружейного плутония, пишет американская неправительственная Ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association). Ключевым ядерным объектом КНДР, в котором сосредоточена большая часть оборудования, исследований и разработок страны, относящихся как к мирной, так и к военной ядерной деятельности, является центр Йенбен, расположенный в 90 км к северу от Пхеньяна. В 1986 году там был запущен газографитовый реактор, именно его специалисты считают основным источником оружейного плутония (способен производить до шести килограмм в год).

Сколько оружейного плутония накопила КНДР, не известно. По данным на 2008 год, которые приводит сайт «Инициативы по снижению ядерной угрозы», Северная Корея могла получить 39 кг оружейного плутония. Однако руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов считает, что по состоянию на 2017 год Пхеньян располагает примерно 50-60 кг оружейного плутония.

В 2016 году Северная Корея признала, что занимается производством высокообогащенного урана из низкообогащенного, сообщил Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI). Завод, открытый еще в​ 2010 году, по данным Ассоциации по контролю над вооружениями, способен ежегодно производить 2 т низкообогащенного урана или около 40 кг высокообогащенного. Алексей Арбатов рассказывает, что ядерные технологии, материалы и даже специалистов Северная Корея приобретает на глобальном «черном рынке». «Есть огромный рынок ядерных материалов — низкообогащенного урана, урановой руды. Имея определенные технологии, из низкообогащенного урана можно сделать высокообогащенный», — говорит Арбатов.

Итого: запасы оружейного плутония — 39-60 кг; возможности производства оружейного плутония — ​6 кг в год​, высокообогащенного урана — до 40 кг в год

Сколько у КНДР готовых ядерных боеголовок?

3 сентября КНДР заявила, что провела испытание термоядерной бомбы (шестое ядерное испытание за историю страны, первое состоялось в 2006 году). Однако независимого подтверждения этой информации нет. Международные эксперты сообщили, что в день испытания в КНДР произошло землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера. По оценкам Норвежского фонда геолого-физических исследований (NORSAR), мощность вызвавшего его взрыва под землей составила 120 килотонн в тротиловом эквиваленте. Удостовериться, что была испытана именно водородная бомба, можно, лишь взяв пробы пород в районе испытаний, указывают исследователи. ​

Независимо от того, какой тип бомбы испытал Пхеньян, NORSAR отмечает, что мощность взрывных устройств КНДР возрастает с каждым новым испытанием. Если мощность заряда при первом испытании в 2006 году составила примерно одну килотонну в тротиловом эквиваленте, то через десять лет, в сентябре 2016 года, она достигла около 20 килотонн, говорится в докладе.

По данным SIPRI, Северная Корея обладает 10-20 ядерными боеголовками. Bloomberg со ссылкой на американских военных аналитиков утверждает, что арсенал КНДР насчитывает 60 ядерных зарядов. ​

Итого: ​количество ядерных боеголовок — не менее 10, мощность — не менее 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.