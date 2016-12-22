Порошенко анонсировал телефонный разговор в «нормандском формате»

Вечером 22 августа состоится телефонный разговор с коллегами из России, Германии и Франции, сообщил Порошенко. Он намерен обсудить перемирие и возможность введения в Донбасс миротворцев ООН

Петр Порошенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters )

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) проведут вечером 22 августа телефонный разговор, сообщил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область.

«Через три с половиной часа сегодня вечером в Киеве у меня состоится телефонная конференция в «нормандском формате», где мы будем настаивать и относительно усиления вооруженной миссии на Донбассе, и относительно введения миротворцев ООН, и относительно объявления режима прекращения огня с 25 или с 1 сентября, чтобы дети могли хотя бы в школу пойти», — сказал Порошенко в ходе церемонии открытия отремонтированного Музыкально-драматического театра в Северодонецке (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Предыдущий разговор лидеров прошел 24 июля.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 22 августа говорил, что обсуждаться в разговоре будут вопросы безопасности и освобождения заложников.

Разговор лидеров пройдет на следующий день после переговоров в Минске помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера. Они обсудили ситуацию на Украине. «Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее», — привел слова Суркова «Интерфакс». Тогда же Сурков сообщил, что во время беседы обсуждались «свежие идеи».

Во время разговора президенты будут искать пути решения конфликта в рамках минских соглашений, сообщил РБК полпред самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего. «Будут искать мотивацию для Украины, которая должна выполнять свои обязанности в рамках минского процесса, будут искать способы заставить Украину адекватно относиться к сложившейся ситуации. Я думаю, будет результат», — заявил Дейнего.

Президент Украины неоднократно предлагал ввести международную миротворческую миссию в зону конфликта. Против выступали представители самопровозглашенных ДНР, ЛНР и Москва. «Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается очень трудно из-за нежелания РФ установить мир на Донбассе», — заявил Порошенко во вторник. Он сообщил, что намерен представить идею на Генассамблее ООН в сентябре.

Перемирие в Донбассе стороны договорились установить с 21 июня. Однако так называемое хлебное перемирие, объявленное для сбора урожая, не соблюдалось. 24 июля МИД Германии заявил о его провале.

Россия и самопровозглашенные республики обвиняют Киев в невыполнении минских соглашений, в том числе политической части. Представители Киева указывают на то, что сначала в зоне конфликта должно быть установлено устойчивое перемирие.