Киев назвал статью NYT о передаче двигателей в КНДР провокацией России

Глава СНБО заверил Петра Порошенко, что ни сами двигатели, ни их чертежи в Северную Корею не вывозились, а сообщения о таких поставках назвал провокацией, направленной на дискредитацию Украины

Петр Порошенко и Александр Турчинов (Фото: Михаил Маркив / ИнА «Украинское фото»)

Проведенная по распоряжению президента Украины Петра Порошенко проверка показала, что при разработке и создании двигателей северокорейских ракет могли быть использованы отдельные составные части двигателя РД-250, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

Вместе с тем он исключил возможность поставок Украиной в КНДР таких двигателей, выпускавшихся в 1965–1991 годах на предприятиях «Южное» и «Южмаш».

В своем докладе Порошенко Турчинов особо отметил, что разработан РД-250 был российским НПО «Энергомаш», а производимые на украинских предприятиях двигатели поставлялись исключительно в Россию. Немногие оставшиеся на территории Украины РД-250 и их макеты, по словам Турчинова, состоят на учете и их наличие в ходе проверки установлено.

Глава СНБО заверил президента и в полной неприкосновенности необходимой для производства ракетной техники и ее составляющих документации, которая, по словам Турчинова, «надежно хранится в специально оборудованных помещениях». «Рабочая группа единогласно пришла к аргументированным выводам, которые полностью опровергают причастность Украины к реализации программ по разработке баллистических ракет Северной Кореи», — заявил глава СНБО.

Сообщения же СМИ, в том числе газеты New York Times, о том, что КНДР могла приобрести мощные ракетные двигатели у украинского завода, «который исторически связан с ракетной программой России», Турчинов назвал частью «системной, спланированной и откровенно провокационной информационной кампании».

По словам главы СНБО, целью этой кампании является дискредитация Украины как надежного и последовательного партнера в выполнении взятых на себя международных обязательств, а также маскировка собственного участия России «во многих деструктивных кампаниях».

«Рабочая группа считает статью в издании The New York Times элементом информационного прикрытия и отвлечением внимания мирового сообщества от вероятного участия Российской Федерации в реализации северокорейских ракетных программ», — заявил президенту Турчинов.

В свою очередь, Порошенко указал на необходимость инициировать рассмотрение вопроса о связях северокорейских ракетчиков со специалистами из других стран на закрытом заседании Совета безопасности ООН.

«Отдельно нужно обнародовать выводы рабочей группы и межведомственной комиссии, проинформировать наших международных партнеров и инициировать проведение аналогичного расследования соответствующими странами. В первую очередь​ такую же открытость должна продемонстрировать Российская Федерация», — подчеркнул Порошенко.