В Польше возбудили уголовное дело против экс-президента Леха Валенсы

Экс-президент Польши Лех Валенса попал под следствие за дачу ложных показаний по делу о сотрудничестве со спецслужбами коммунистической Польши. Документы, которые ранее Валенса называл поддельными, оказались настоящими

Лех Валенса (Фото: Simon Krawczyk / AFP)

В Польше прокурор возбудил уголовное дело в отношении бывшего президента Польши Леха Валенсы, которого обвиняют в даче заведомо ложных показаний по делу о его возможном сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами, об этом сообщает польское издание RMF 24.



По этой информации, речь идет о показаниях Валенсы Институту национальной памяти Польши (IPN) — Комиссии по расследованию преступлений против польского народа, которые должны были служить доказательствами по делу о преступлении против нации, когда Валенса в 1970 году, предположительно, сотрудничал со спецслужбами коммунистической Польши.



По словам экс-президента, секретные документы, в которых говорилось, что он сотрудничал с коммунистическими спецслужбами, не являются подлинными. Во время предъявления ему содержимого папки с доносами Валенса заявил, что они не были им написаны или подписаны, как это утверждается в самих документах.



«Однако в конце июня этого года ведущие расследование сотрудники IPN заключили, что более 50 документов, относящихся к 1970–1976 годам, в том числе обязательство сотрудничать со Службой безопасности, сообщения и расписки о приеме денег являются подлинными, то есть они были написаны или подписаны Лехом Валенсой», — пояснили в прокуратуре Польши.



Расследование в отношении Валенсы было начато в феврале 2016 года, когда у Марии Кищак — жены умершего в 2015 году главы МВД Польской Народной Республики Чеслава Кищака — были обнаружены документы, теоретически доказывающие сотрудничество Валенсы со спецслужбами. Речь шла о специальных отчетах и доносах экс-президента страны, которые он готовил, будучи тайным агентом по кличке Болек.



Тогда правоохранители заявили, что тщательно исследуют бумаги, в том числе подвергнут их разного рода экспертизам. Архивные работники тогда предположили, что бумаги ненастоящие и что сотрудники спецслужб могли их фальсифицировать. Сам Валенса заявил, что никогда не сотрудничал со спецслужбами и не брал деньги за такие «мерзкие» действия.



До того как эти документы были найдены, о сотрудничестве Валенсы и спецслужб заявляли польские историки, исследовавшие период с 1952 по 1989 год. Однако в 2000 году Люстрационный суд Польши принял сторону Валенсы, который опровергал такую версию.