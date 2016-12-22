СМИ сообщили о гибели в Сирии 80 человек за сутки от ударов коалиции США

Из-за бомбардировок сирийской Ракки со стороны коалиции США погибли 78 человек. Повреждены жилые дома. Ранее правозащитники сообщали о гибели более 40 человек

Ракка, Сирия (Фото: Morukc Umnaber / DPA / ТАСС)

За последние 24 часа в результате бомбардировок города Ракка в Сирии со стороны международной коалиции во главе с США погибли 78 человек, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA. Все жертвы — гражданские лица. Также авиаударами уничтожены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Удары пришлись на кварталы Ас-Сахани и Аль-Баду, а также на район Ат-Таусиа.

Ранее во вторник базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о 42 погибших в результате ударов по Ракке. По данным центра, среди них 19 детей и 12 женщин старше 18 лет. За последние восемь дней в Ракке погибли 167 человек, включая 59 детей и 37 женщин. Число погибших, по данным обсерватории, может возрасти, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии. Также есть пропавшие без вести, но их число правозащитники не указывают.

Кроме того, за последние четыре дня город подвергся усиленным обстрелам из-за столкновений между местными силами самообороны и боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Боевики ИГ также минируют автомобили.

На сайте военной операции США и союзников «Непоколебимая решимость» свежих данных о жертвах ударов на момент публикации не было. Новых сообщений о жертвах среди гражданских нет и на сайте Минобороны Сирии.

5 августа сообщалось о гибели не менее 43 мирных жителей в Ракке.

Международная коалиция 4 августа признала гибель 624 мирных жителей в Сирии и Ираке за все время операции, то есть за три года.