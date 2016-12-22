Трамп заявил о недопустимости поспешного вывода войск из Афганистана

США должны продолжать войну в Афганистане, чтобы избежать «неприемлемых» результатов быстрого вывода военнослужащих из страны, заявил Дональд Трамп. Такие действия, по его мнению, могут привести к созданию «вакуума» для боевиков

Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Поспешный вывод американских военнослужащих из Афганистана может привести к образованию в стране «вакуума», который «мгновенно заполнят» боевики, в том числе из запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство». Об этом в ходе своего выступления на базе Майер-Хендерсон-Холл в Арлингтоне заявил президент США Дональд Трамп, передает Associated Press.

Поэтому, по словам политика, Соединенные Штаты должны продолжать войну в Афганистане, чтобы избежать «предсказуемых и неприемлемых» результатов быстрого вывода военных из страны, где Вашингтон ведет войну уже в течение 16 лет. «Мы должны признать реальность, о которой я здесь говорю», — добавил Трамп, отметив, что «спустя почти 16 лет после нападений 11 сентября <...> американцы устали от войны без победы».

«Мы больше не занимаемся построением государств. Мы убиваем террористов», — пояснил также американский лидер. В то же время подробностей новой кампании США в отношении Кабула он не привел, заметив, однако, что теперь Вашингтон «не будет говорить о численности войск» или о своих «планах дальнейшей военной деятельности». Этот план, как заметил президент, теперь будут определять «условия на местах, а не произвольные временные таблицы».

«Я не буду говорить, когда мы собираемся атаковать, но мы будем атаковать», — пообещал Трамп.

В ходе своего выступления президент США также рассказал, что «первоначально его природное чутье говорило ему вывести войска». «А исторически так сложилось, что мне нравится следовать своим инстинктам», — отметил он, тут же добавив, что теперь понял и хотел бы избежать ошибок, допущенных американскими властями в Ираке. От временных планов кампании в Афганистане США, по словам Трампа, хотят перейти к одному, основанному на текущих событиях, который не был бы ограничен по времени. «Америка будет работать с афганским правительством, пока мы видим приверженность и прогресс», — заметил он.

Помимо этого Трамп пообещал изменить подход Штатов к сотрудничеству с Пакистаном. Исламабад многое «выиграет» от партнерства с США, заявил он, отметив, что Пакистан также может «многое проиграть, если продолжит прибегать к преступникам и террористам».

«Они содержат террористов, с которыми мы сражаемся», — возмутился Трамп и отметил, что США выделяют Пакистану «миллиарды долларов». «Это должно измениться, и это изменится. Ни одно партнерство не сможет выжить в стране, укрывающей террористов», — подчеркнул американский лидер, заметив, что США будут оказывать давление и на Индию, чтобы Нью-Дели увеличил его поддержку экономического развития Афганистана.

Ранее 22 августа телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника в США сообщил о том, что Трамп подписал инициативу о направлении в Афганистан дополнительных 4 тыс. американских военнослужащих. «Я направил председателя объединенного комитета начальников штабов на подготовку к выполнению стратегии президента [в Афганистане]», — также отмечал 21 августа в своем заявлении глава Пентагона Джеймс Мэттис, поясняя, что собирается «консультироваться с генеральным секретарем НАТО и союзниками и некоторые из них также обязались увеличить численность своих военнослужащих [в Афганистане]». «Вместе мы будем помогать афганским силам безопасности уничтожать центр террористов», — подчеркивал он.