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Fox News сообщил о подписании Трампом новой стратегии по Афганистану
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Fox News сообщил о подписании Трампом новой стратегии по Афганистану
Политика, 02:17
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Fox News сообщил о подписании Трампом новой стратегии по Афганистану
Дональд Трамп подписал новую стратегию США по Афганистану. Такое решение президент Соединенных Штатов, как отмечает Fox News, принял за несколько часов до того, как официально должен был представить ее общественности
Американские солдаты в Афганистане (Фото: Omar Sobhani / Reuters)

Президент США Дональд Трамп одобрил документ о новой стратегии Белого дома в отношении Афганистана. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает телеканал Fox News. Согласно этой инициативе теперь, как замечает телеканал, в республику будут направлены дополнительные 4 тыс. американских военнослужащих.

Раскрыть новую стратегию Вашингтона по Афганистану Трамп, как напоминает Fox News, собирался 21 августа в 21:00 по местному времени (04:00 мск 22 августа). Его речь, обращенная к войскам, дислоцированным на объединенной базе Майер-Хендерсон-Холл в округе Арлингтон в Виргинии, должна была транслироваться по «национальному телевидению».

Само же решение по Афганистану Трамп, как напоминает телеканал, принял еще 19 августа, после встречи в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид с американскими «генералами и военачальниками». «Важный день. <...> Было принято много решений, в том числе по Афганистану», — написал тогда американский лидер на своей странице в Twitter, не уточнив при этом, какого именно плана решил придерживаться в отношении Кабула.​

Администрация президента США в течение последних нескольких месяцев активно разрабатывала новую стратегию Штатов по Афганистану. Впервые о ней со ссылкой на основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, который занимался развитием нового плана, сообщила газета USA Today.​ По словам собеседника издания, согласно новому документу большинство действий американских военных в республике должно быть передано частным подрядчикам.

Однако позже CBS News, ссылаясь на официальные источники, сообщил, что стратегия Трампа в отношении Афганистана включает увеличение американского контингента в стране на 4 тыс. человек, а также усиление давления на Пакистан. Официально эти сообщения представителями Белого дома или высокопоставленными чиновниками из администрации главы США не комментировались.

Министр обороны Джеймс Мэттис, посетивший республику в конце августа, в свою очередь, заявил, что удовлетворен тем, как Белый дом сформулировал план по Афганистану. Обсуждать детали этой стратегии до объявления о ней Трампом он также отказался.

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Бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрих тем временем 21 августа отмечал, что Трамп, по его мнению, предпочел бы отправить в Афганистан дополнительные войска, уделив при этом особое внимание обучению афганских военных. «Я думаю, в конечном итоге это будет правильная стратегия», — подчеркивал он.

Военная кампания США в Афганистане началась менее чем через месяц после серии террористических атак на их территории 11 сентября 2001 года. Теперь ее называют самой продолжительной в истории Штатов. Военные действия в рамках операции «Несокрушимая свобода» тогда, в частности, вели международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF) во главе с США. Действовали они в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США , Афганистан , стратегия , Дональд Трамп
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