Кемеровская администрация отчиталась о состоянии здоровья Тулеева

Состояние здоровья 73-летнего кемеровского губернатора Амана Тулеева, который перенес операцию на позвоночнике, удовлетворительное, он находится в больнице. Администрация опровергает информацию о заявлении Тулеева об отставке

Аман Тулеев (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который накануне в среду, 21 июня, перенес операцию на позвоночнике, остается в больнице, его состояние здоровья врачи оценивают как стабильное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора региона по вопросам здравоохранения Валерия Цоя.

«Состояние стабильное, самочувствие нормальное. Со стороны органов и систем нет никаких нарушений, каких-либо нарушений жизненных функций», — сказал он.

По словам собеседника агентства, Тулеев находится с 11 июня в кемеровской больнице им. Подгорбунского, где проходит курс реабилитации. Сколько по времени займет реабилитация, он не уточнил и сказал, что все «индивидуально» и будет зависеть от динамики здоровья губернатора.

Замгубернатора отметил, что врачи приписали главе региона лечение еще в октябре 2016 года, однако сам Тулеев перенес его на май. Сама операция прошла в мае в одной из клиник в Германии, она была «сложная и специфическая с использованием металлоконструкций» и в общей сложности продлилась девять часов.

«Возникло осложнение в виде пневмонии. <...> Усилиями докторов и самого пациента с этими осложнениями справились, пневмонию купировали», — добавил Цой.

В пресс-службе администрации Кемеровской области подчеркнули, что губернатор не писал заявление с просьбой об отставке.

«Тулеев не писал заявление. Он проходит курс реабилитации, после которого вернется к работе», — сказал и.о. главы пресс-службы администрации региона Алексей Доронгов.

Так он опроверг сообщение газеты «Коммерсантъ», которая 20 июня со ссылкой на источник написала, что глава Кемеровской области после взятого им отпуска «на работу уже не вернется». Собеседник издания подчеркнул, что в Кремле пошли навстречу желанию губернатора, который попросил пробыть на занимаемой им должности ровно 20 лет, то есть до 1 июля 2017 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в тот же день, что у него нет информации о возможной отставке Тулеева.

Аман Тулеев с 22 мая находится в отпуске. Изначально предполагалось, что его продолжительность составит десять дней, однако впоследствии он продлевался. В пресс-службе Тулеева сообщили РБК, что здоровью губернатора «ничего не угрожает» и что тот просто «продлил свой отпуск».

Губернатор руководит Кемеровской областью​ с 1 июля 1997 года. Он является одним из рекордсменов по продолжительности губернаторского срока. До того, как возглавить регион, он с августа 1996 года работал федеральным министром по сотрудничеству со странами СНГ.