Депутат попросил Чайку проверить «воздействие» Transparency на Поклонскую

​Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарев направил запрос в Генпрокуратуру России с просьбой

проверить высказывание замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении Натальи Поклонской. Об этом РБК сообщили в пресс-службе фракции «Единой России» в Госдуме.

«Комитет полагает, что это публичное заявление сделано с целью оказания неправомерного воздействия на депутата Государственной думы Наталью Поклонскую в связи с осуществлением ею должностных полномочий по вопросам деятельности данной некоммерческой организации», — говорится в обращении парламентариев к генеральному прокурору России Юрию Чайке.

«Мы считаем необходимым проведение проверки высказываний замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении представителя власти. И в случае выявления нарушений российского законодательства просим принять соответствующие меры прокурорского реагирования», — заявляют авторы обращения.



Накануне, 21 мая, о том, что парламентарии готовятся направить запрос о проведении проверки слов Ильи Шуманова о планах начать расследование против депутата Натальи Поклонской, уже заявлял депутат Пискарев. По его словам, сотрудники зарубежных фондов обязаны соблюдать законы стран, в которых работают. «Тем более если их компании позиционируют себя​ как институты общественного контроля за соблюдением законодательства», — говорил он.



Днем ранее, 20 мая, депутат Наталья Поклонская предложила проверить Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и российское отделение Transparency International на наличие в их деятельности признаков коррупции. «Но, может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», — предположила депутат.



Илья Шуманов, отвечая на заявление Поклонской, пообещал начать расследование в отношении ее самой. «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору», — написал он в своем блоге в Facebook.



Глава фракции «Единой России» Владимир Васильев также ввязался в дискуссию, назвав слова Шуманова шантажом.



В ФБК также прокомментировали слова Поклонской. Глава юридического отдела организации Любовь Соболь в эфире «Эхо Москвы» отметила, что ФБК регулярно подвергается различным проверкам. «Поклонская, наверное, не в курсе, что ФБК регулярно проверяют и правоохранительные органы, и различные другие организации. У нас проводятся обыски и всю нашу документацию неоднократно изымали», — заявила она.



​По словам Соболь, деятельность ФБК «настолько прозрачна, насколько вообще может быть прозрачна деятельность какой-либо организации в России». «Нам скрывать нечего, если она хочет проверить нас дополнительно, то она может это сделать, хотя компетенции у нее такой нет»​, — заключила она.