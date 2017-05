Трамп опроверг упоминание Израиля в беседе с Лавровым

Дональд Трамп (слева) и Сергей Лавров Фото: Александр Щербак / ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имел в виду Израиль, когда говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым и его коллегами о секретной информации про ИГИЛ. Об этом Трамп рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что во время его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым он передал секретную информацию об ИГИЛ (запрещена в России), полученную ранее от Израиля, сообщает AP.



По информации агентства, такое заявление Трамп сделал во время своего визита в Израиль, где он встретился в премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. «Я никогда не упоминал слово или название Израиль», — заявил Трамп.



Он подчеркнул, что обратные утверждения — это «очередная история», которую СМИ «неправильно поняли».



О том, что американский президент во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком 10 мая в Белом доме раскрыл засекреченную информацию о планах ИГ, что может дискредитировать Вашингтон в глазах союзников на Ближнем Востоке, входящих в возглавляемую США антитеррористическую коалицию, 15 мая написали газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на анонимных источников, бывших и нынешних.



«Как президент я хотел поделиться с Россией (во время открытой встречи в Белом доме) информацией, связанной с терроризмом и безопасностью авиаперелетов, на что я имею полное право», — написал тогда Трамп в своем Twitter. Пытаясь объяснить сложившуюся ситуацию, он также добавил, что хочет, чтобы Россия усилила свою борьбу против ИГ и терроризма.



Союзники Вашингтона не давали разрешения Трампу делиться секретной информацией с российскими чиновниками, утверждает ​The Washington Post со ссылкой на источники. Во время переговоров с Лавровым Трамп назвал город в Сирии, в котором союзники вели сбор информации о планах ИГ, пишет The New York Times. Учитывая то, что Россия и США преследуют разные цели на Ближнем Востоке, эта утечка информации от президента может подорвать доверие к США среди союзников и затмит его первую зарубежную поездку (в пятницу он отправляется с визитом в Саудовскую Аравию, Израиль, Италию и Бельгию), предостерегает The New York Times.

Трамп мог раскрыть секретную информацию непреднамеренно, не отдавая себе отчета в том, что данные, которые он обсуждал с Лавровым, носят чувствительный характер, объясняют источники The New York Times. Информация была помечена как секретная уже после переговоров Трампа с Лавровым, рассказали источники изданий.В Белом доме подчеркивали, что никакой утечки данных со стороны президента США не было. Российская сторона также отвергала сообщения об утечке. Сергей Лавров заявил тогда, что 10 мая, во время его встречи с президентом Трампом, обсуждалась отставка главы ФБР Джеймса Коми. «Мы эту тему вообще не затрагивали», — сказал Лавров.