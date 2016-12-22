Трамп опроверг упоминание Израиля в беседе с Лавровым

Дональд Трамп (слева) и Сергей Лавров Фото: Александр Щербак / ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имел в виду Израиль, когда говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым и его коллегами о секретной информации про ИГИЛ. Об этом Трамп рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что во время его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым он передал секретную информацию об ИГИЛ (запрещена в России), полученную ранее от Израиля, сообщает AP.



По информации агентства, такое заявление Трамп сделал во время своего визита в Израиль, где он встретился в премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. «Я никогда не упоминал слово или название Израиль», — заявил Трамп.



Он подчеркнул, что обратные утверждения — это «очередная история», которую СМИ «неправильно поняли».



О том, что американский президент во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком 10 мая в Белом доме раскрыл засекреченную информацию о планах ИГ, что может дискредитировать Вашингтон в глазах союзников на Ближнем Востоке, входящих в возглавляемую США антитеррористическую коалицию, 15 мая написали газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на анонимных источников, бывших и нынешних.



«Как президент я хотел поделиться с Россией (во время открытой встречи в Белом доме) информацией, связанной с терроризмом и безопасностью авиаперелетов, на что я имею полное право», — написал тогда Трамп в своем Twitter. Пытаясь объяснить сложившуюся ситуацию, он также добавил, что хочет, чтобы Россия усилила свою борьбу против ИГ и терроризма.



«Дело об утечке»: почему президента США обвиняют в передаче данных России

Союзники Вашингтона не давали разрешения Трампу делиться секретной информацией с российскими чиновниками, утверждает ​The Washington Post со ссылкой на источники. Во время переговоров с Лавровым Трамп назвал город в Сирии, в котором союзники вели сбор информации о планах ИГ, пишет The New York Times. Учитывая то, что Россия и США преследуют разные цели на Ближнем Востоке, эта утечка информации от президента может подорвать доверие к США среди союзников и затмит его первую зарубежную поездку (в пятницу он отправляется с визитом в Саудовскую Аравию, Израиль, Италию и Бельгию), предостерегает The New York Times.