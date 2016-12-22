Импичмент для Трампа: возможна ли досрочная отставка президента США

Дональд Трамп Фото: Andrew Harnik / AP

17 мая член палаты представителей США, демократ Эл Грин призвал к импичменту президента. В заявлении, опубликованном на сайте демократа, Трамп обвиняется в противодействии расследованию его возможных связей с Россией во время президентских выборов. Как проходит процедура импичмента в США, грозит ли Трампу реальная отставка и что об этом пишут в СМИ — в материале РБК

Как проходит процедура импичмента

Процедура импичмента закреплена в американской Конституции.​ Согласно разделу 4 статьи II, «президент, вице-президент и все гражданские должностные лица Соединенных Штатов могут быть отстранены от должности по импичменту за государственную измену, взяточничество либо за другие серьезные преступления и правонарушения». Это одна из важнейших частей американской системы сдержек и противовесов.

Выдвинуть обоснование для импичмента должна нижняя палата американского парламента — Палата представителей. Разбирательства по сути претензий проводят исключительно в верхней палате — Сенате — под председательством главы Верховного суда США. Cейчас эту должность занимает выдвиженец Трампа Нил Горсач. Судья может положить в основу своего решения «внутреннее убеждение» и обосновать его логически. В этом случае он выступает как «физическое воплощение органа государственной власти», руководствуясь собственным опытом и профессиональными знаниями.

Для решения об отстранении президента вердикт должен быть поддержан большинством сенаторов — двумя третями голосов. Причем импичмент не предусматривает никаких других санкций, кроме отстранения от должности и запрета на нее в будущем. Дальнейшим расследованием возможных преступлений занимаются гражданские суды.

В чем обвиняют Трампа

В начале мая Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми, возглавлявшего бюро с 2013 года. Президент обвинил Коми в «неспособности эффективно руководить ведомством». Фотографии письма с сообщением о причинах отставки опубликовал в своем Twitter журналист издания Bloomberg.

James Comey told Congress that Huma «forwarded hundreds and thousands» of emails to Weiner's laptop.



The FBI says it's actually TWO emails. pic.twitter.com/YeEbQQnRJb — Sahil Kapur (@sahilkapur) 9 мая 2017 г.

Однако в СМИ активно обсуждалась другая причина увольнения: якобы дело в расследовании ФБР возможных связей Трампа с Россией во время президентских выборов, которое могло дать повод обвинить американского президента в препятствовании правосудию.

С чем связана отставка Джеймса Коми



Вслед за этим Трампа обвинили в разглашении секретной информации в ходе его встречи с главой МИД Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком. СМИ писали, что американский президент мог сообщить засекреченные разведданные о планах террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России, что могло поставить под угрозу сотрудников спецслужб дружественного США государства. «Как президент я хотел поделиться с Россией (во время открытой встречи в Белом доме) информацией, связанной с терроризмом и безопасностью авиаперелетов, на что я имею полное право», — написал президент в Twitter.

Почему президента США обвиняют в передаче данных России

Как применялась процедура импичмента

Процедура импичмента применяется крайне редко. За более чем 200 лет Палата представителей инициировала ее проведение против должностных лиц около 60 раз, из них только около трети были одобрены в Сенате.

В отношении главы государства процедура впервые была проведена в 1868 году против 17-го президента США Эндрю Джонсона, которого обвинили в незаконном увольнении военного министра, однако Сенат оправдал главу государства.

В 1974 году юридический комитет Палаты представителей рекомендовал начать процедуру импичмента против 37-го президента США, республиканца Ричарда Никсона из-за Уотергейтского скандала, связанного с попытками прослушки в офисе Демократической партии в отеле «Уотергейт» во время президентской кампании. Никсон подал в отставку еще до начала слушаний.

Ричард Никсон Фото: Reuters

В 1998 году Палата представителей инициировала процедуру импичмента против Билла Клинтона. Он обвинялся в лжесвидетельстве и воспрепятствовании правосудию по делу о сексуальных контактах с сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Клинтон был оправдан Сенатом, 55 членов которого признали его невиновным, а 45 — виновным.

Сенатор Джон Маккейн на вопрос об отстранении Трампа заявил, что не считает процедуру импичмента целесообразной: «Я могу только судить о текущей ситуации. Что ни день, мы видим новые сюрпризы, но на данный момент такой подход не кажется мне целесообразным. Не думаю, что многие люди воспринимают всерьез [возможность импичмента]».

Прочить импичмент Трампу начали едва ли не с момента его избрания. Тем не менее, по информации CNN, чиновники в администрации президента полагают, что Трампа поддерживают члены Республиканской партии в конгрессе и импичмент не планируется. Информацию о том, что юристы Белого дома собирают сведения о процедуре импичмента, в администрации опровергли.

Конгрессмен и первый республиканец, выступивший за импичмент президента США, Джастин Амаш заявил The New York Times, что в случае, если сообщения о причинах увольнения Коми окажутся правдивыми, «есть все основания для импичмента».

Кремль в свою очередь счел некорректным вопрос о возможном взаимодействии с США и дипломатических шангах в случае отставки Дональда Трампа в результате импичмента. «Вопрос считаю некорректным, во внутренние дела США не вмешивались и вмешиваться не собираемся», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.