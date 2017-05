Импичмент для Трампа: возможна ли досрочная отставка президента США

17 мая член палаты представителей США, демократ Эл Грин призвал к импичменту президента. В заявлении, опубликованном на сайте демократа, Трамп обвиняется в противодействии расследованию его возможных связей с Россией во время президентских выборов. Как проходит процедура импичмента в США, грозит ли Трампу реальная отставка и что об этом пишут в СМИ — в материале РБК

Как проходит процедура импичмента

Процедура импичмента закреплена в американской Конституции.​ Согласно разделу 4 статьи II, «президент, вице-президент и все гражданские должностные лица Соединенных Штатов могут быть отстранены от должности по импичменту за государственную измену, взяточничество либо за другие серьезные преступления и правонарушения». Это одна из важнейших частей американской системы сдержек и противовесов.

Выдвинуть обоснование для импичмента должна нижняя палата американского парламента — Палата представителей. Разбирательства по сути претензий проводят исключительно в верхней палате — Сенате — под председательством главы Верховного суда США. Cейчас эту должность занимает выдвиженец Трампа Нил Горсач. Судья может положить в основу своего решения «внутреннее убеждение» и обосновать его логически. В этом случае он выступает как «физическое воплощение органа государственной власти», руководствуясь собственным опытом и профессиональными знаниями.

Для решения об отстранении президента вердикт должен быть поддержан большинством сенаторов — двумя третями голосов. Причем импичмент не предусматривает никаких других санкций, кроме отстранения от должности и запрета на нее в будущем. Дальнейшим расследованием возможных преступлений занимаются гражданские суды.

В чем обвиняют Трампа

В начале мая Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми, возглавлявшего бюро с 2013 года. Президент обвинил Коми в «неспособности эффективно руководить ведомством». Фотографии письма с сообщением о причинах отставки опубликовал в своем Twitter журналист издания Bloomberg.

James Comey told Congress that Huma «forwarded hundreds and thousands» of emails to Weiner's laptop.



The FBI says it's actually TWO emails. pic.twitter.com/YeEbQQnRJb