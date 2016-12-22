Турция выразила протест США из-за драки возле резиденции в Вашингтоне

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Турция вызвала посла США в Анкаре после массовой драки у резиденции МИД в Вашингтоне на прошлой неделе. Тогда столкнулись сторонники Эрдогана и прокурдские активисты. Девять человек получили травмы

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла США в Анкаре Джона Басса после массовой драки в центре Вашингтона, которая произошла после приезда Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на распространенное заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что послу выразили устный и письменный протест после этого инцидента. Анкара утверждает, что американские силы безопасности действовали непрофессионально и не в соответствии с дипломатической практикой.

МИД Турции призвал Государственный департамент провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств случившегося. «В ходе нашей встречи с послом мы прояснили, что несмотря на неспособность американских властей принять меры предосторожности во время визита нашего президента в Вашингтон, это не бросило тень на [итоги этого] важного и очень успешного визита», — говорится в сообщении Анкары.

Стычка между сторонниками Эрдогана и прокурдскими демонстрантами произошла 17 мая, когда президент Турции въезжал на территорию посольства его страны в Вашингтоне. В драке участвовали несколько десятков человек, среди них и телохранители Эрдогана. Девять человек получили ранения разной тяжести, двое были арестованы.

США выразили обеспокоенность после столкновений. Официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что «насилие никогда не является адекватным ответом на свободу слова».

Несмотря на массовую драку, Эрдоган встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили борьбу с терроризмом и вопросы двусторонних отношений. Президент Турции призвал к более тесному сотрудничеству в борьбе с террористами «без каких-либо исключений».