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Кремль опроверг планы повысить явку «неполитическими референдумами»
Материалы по теме «Известия» узнали о планах повысить явку «неполитическими референдумами» СМИ узнали об отказе Кремля от идеи повысить явку на выборах в 5 регионах
15:57
Полина Химшиашвили, Наталья Кондрашова
Кремль опроверг планы повысить явку «неполитическими референдумами»
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Кремль не собирается использовать референдумы по «неполитическим вопросам», чтобы повысить явку на выборы главы государства, заявил Дмитрий Песков. Ранее о таком варианте сообщала газета «Известия»

Администрация президента не собирается использовать местные референдумы по «неполитическим вопросам» для повышения явки на выборы президента России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли рассматривается вариант таких плебисцитов

Ранее о таком варианте писала газета «Известия» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента и федерального чиновника. По их словам, такой способ могут уже использовать во время губернаторских выборах в сентябре. В качестве возможных тем для референдума может быть голосование о переименовании некоторых городов, сообщало издание.

Один из собеседников газеты рассказал, что переименовать могут Иваново в Иваново-Вознесенск, Киров — в Вятку, город Тутаев в Ярославской области — в Романов-Борисоглебск. Источник утверждал, что это может повысить явку всего на 2-3% в каждом регионе. Однако суммируя показатели по всем субъектам, совокупный эффект окажется значительным. В Кремле, по данным издания, рассчитывают, что это позволит привлечь на участки избирателей.

На прошлой неделе «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, писали, что Кремль отказался повышать явку на местных выборах в пяти регионах — Свердловской, Ярославской, Калининградской, Кировской областях и Республике Бурятия.

Собеседники издания объясняли это разными причинами. По их словам, в Свердловской области и Бурятии против губернаторов могут выступить «серьезные конкуренты», среди которых мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. В Ярославской и Кировской областях существует противостояние элит. Источники газеты поясняли, что «местные элиты не приняли назначенцев-варягов».

В декабре прошлого года РБК писал, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко поставил вице-губернаторам задачу — основной кандидат «должен победить при очень высокой явке — 70%» и с результатом 70%. За него, по желанию Кремля, должны проголосовать половина избирателей, которые будут голосовать. ​ 

Теги
выборы, Кремль, явка
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