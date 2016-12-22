Москва и Париж анонсировали встречу Путина и Макрона

Бывшего директора ФСИН Реймера попросили приговорить к 9 годам колонии

Против бывшей судьи Мособлсуда разрешили возбудить уголовное дело

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В России впервые завели уголовное дело за хулиганство в самолете

Трамп в Израиле призвал Иран прекратить поддерживать террористов

В Росгвардии опровергли сообщения об убийстве своего бойца в Чечне

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В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение тишины до 100 тыс. руб.