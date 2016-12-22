Москва и Париж анонсировали встречу Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся в Париже 29 мая. Сообщение о предстоящем визите опубликовано на сайте президента России. Кроме того, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Встреча президентов двух стран будет приурочена к 300-летию визита во Францию Петра I.
«Главы государств совместно откроют подготовленную Государственным Эрмитажем во дворце Большой Трианон Замка Версаль выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию — первому визиту российского монарха, положившему начало устойчивым связям между нашими странами», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе визита главы государств будут обсуждать состояние и перспективы развитися отношений между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурной сферах, а также координацию совместных усилий в борьбе с терроризмом.
О том, что Владимир Путин совершит незапланированный визит в Париж 29 мая и встретится с Эмманюэлем Макроном, ранее со ссылкой на свои источники сообщал «Коммерсантъ».
По данным издания, «повестка визита будет насыщенной» и не ограничится торжественной церемонией в Версале.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию издания. « Могу лишь сказать, что мы сделаем своевременное объявление соответствующим образом. Большего пока сказать не могу», — сказал Песков накануне официального объявления о визите президента России в Париж, сообщил корреспондент РБК.