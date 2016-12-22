Саакашвили представил план спасения Украины

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил ряд реформ для того, чтобы изменить Украину всего за пять пленарных недель, передает РБК-Украина.
Саакашвили, выступая перед митингующими на площади Конституции возле Верховной рады в Киеве, назвал свои предложения планом спасения страны и подчеркнул, что украинское правительство должно отменить принятую парламентом медицинскую реформу и, напротив, принять закон о страховой медицине, а также заявил о необходимости создать в стране резервную армию.
Пункты своего плана он вывел в виде презентации на здание парламента с помощью проектора.
Бывший глава Одесской области заявил, что республике следует готовиться к «Украине без [президента Петра] Порошенко». Предлагаемый Саакашвили план реформ включает импичмент Порошенко, лишение депутатов неприкосновенности, принятие закона об олигархах, которых, по убеждению политика, «надо лишить контроля над телевидением и политикой».
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