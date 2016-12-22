В МИД допустили изменение российских законов для противодействия США

Россия может внести изменения в свое законодательство для того, чтобы противодействовать американской политике против Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, над проектом изменений работает также Госдума и Совфед

Сергей Рябков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российские власти могут внести в свое законодательство изменения для противодействия «разрушительной политике» США. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Ситуации, которые возникли вследствие разрушительной политики американской стороны применительно к отношениям с Россией, буквально накладываются друг на друга, — отметил он. — Мы чувствуем, что для того, чтобы выстроить свою линию противодействия, свою контригру еще более эффективно, нам, возможно, понадобятся определенные дополнения и уточнения в действующую законодательную базу».

Рябков не уточнил, в каком виде правительство может принять новые изменения, однако заверил, что внешнеполитическое ведомство будет работать над этих совместно с Госдумой и Советом Федерации. Замминистра отметил, что инициатива находится на этапе «интенсивных обсуждений».

По словам дипломата, США действуют во вред интересам собственной экономики из-за того, что вводят ограничения в отношении России.

На прошлой неделе, 14 октября, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российский парламент может принять законопроект, который станет ответом на американские санкции. Также об этом говорил и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Володин заверил, что комментировать или раскрывать какие-либо подробности по этому вопросу пока рано.

В июле американский конгресс ужесточил свои односторонние санкции в отношении России, которые касаются, в частности, энергетического и нефтегазового сектора, кредитования «Роснефти», «Газпром нефти» НОВАТЭКа и «Транснефти», передачи американских технологий для разведки и добычи углеводородов на арктическом шельфе. Для проектов «Газпром нефти», «Газпрома», «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза» власти США запретили своим компаниям поставлять товары и услуги, если доля российской стороны в них превышает 33%. Также новые ограничения позволяют наказывать причастных к кибератакам людей, лиц, имеющих отношение к присоединению Крыма к России, тех, кто проводит «существенные транзакции» с ГРУ, ФСБ и оборонными ведомствами России, а также тех, кто помогает президенту Сирии Башару Асаду.

Также в сентябре власти США закрыли генконсульство России в Сан-Франциско и два торговых представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.