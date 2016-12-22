Путин рассказал молодежи о технологии «страшнее ядерной бомбы»

Развитие генной инженерии и возможность создавать «человека с заданными характеристиками» может быть «страшнее ядерной бомбы», считает Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выступил во время Международного фестиваля и студентов в Сочи и призвал присутствующих всегда помнить «о морально-нравственной составляющей» своего дела, передает корреспондент РБК.

Говоря о проекте «Здоровье», Путин заявил, что сегодня человек фактически может «влезать в генетический код». Сейчас вполне представимо, ​что скоро человек сможет создавать другого человека «с заданными характеристиками», отметил он.

«Это может быть музыкант, но может и быть и военный. И то, о чем я сказал, может быть страшнее ядерной бомбы», — сказал президент.

Он подчеркнул, что именно поэтому никто никогда не должен забывать «о нравственно-этических основах» своей деятельности.

Все планы на будущее должны быть «прикладными, реализуемыми, исходя не только из завтрашнего дня, но и из дня сегодняшнего», считает президент. Нужно эффективно внедрять новые технологии, добавил он.

«Но для того, чтобы это эффективно сделать, важно образование. Сегодняшнее образование становится совершенно другим, как и технологии. Конкурентные преимущества получат те люди, которые обладают тем, что называют soft skills — и креативным, и плановым, и другими видами мышления», — заявил глава государства. А абcолютные конкурентные преимущества, по его словам, получат те, кто может не только думать по-современному, но и те, кто получает знания из разных областей науки.

Путин ранее уже говорил с молодежью об угрозах развития технологий. Так, например, во время разговора по телемосту со школьниками из Бурятии 1 сентября он отмечал, что серьезные угрозы создает развитие искусственного интеллекта. «Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы», — сказал Путин.

Тот, кто станет в этой сфере лидером, будет властелином мира, заключил президент.​