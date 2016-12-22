Власти Испании объявили о намерении распустить правительство Каталонии

Правительство Каталонии будет распущено, автономия — приостановлена, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой. Соответствующие документы уже переданы в Сенат, который в течение недели примет окончательное решение

Глава Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон (в центре) на заседании местного парламента (Фото: Quique Garcia / EPA)

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Мадрид ограничит полномочия автономии и распустит правительство региона. Об этом глава испанского правительства объявил после заседания кабинета министров, передает El Pais

По его словам, правительство Испании передаст документ об ограничении автономии Каталонии в Сенат, который и примет окончательное решение. Такие меры в Испании хотят ввести в рамках 155-й статьи конституции, которая позволяет приостановить автономию в тех случаях, когда региональные власти нарушают законодательство и угрожают интересам всей страны.

Рахой утверждает, что с применением 155-й статьи Мадрид попытается «вернуться к законности», восстановить коммуникацию Каталонии с центральными властями, продолжить восстановление экономики, которая, по его словам, находится под угрозой, и провести выборы.

В испанском правительстве ожидают, что Сенат одобрит предложенные меры. Голосование в верхней палате запланировано на 27 октября. В случае применения 155-й статьи полномочия правительства Каталонии передадут центральным властям, которые в течение следующих шести месяцев должны будут провести выборы, которые и утвердят новое правительство региона.

Парламент Каталонии будет выполнять представительскую функцию, которая на него и возложена, заверил Рахой, и не сможет предлагать кандидатов в Женералитет, проводит пленарные заседания или принимать инициативы. которые противоречат конституции Испании.

Глава правительства Испании отметил, что в случае, если регион объявит о своей независимости, он сократит свой ВВП на 25-30%, что в целом приведет к обеднению автономии.

Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости. За отделение региона от Испании высказались 90% проголосовавших, явка при этом составила 43%. Власти Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным. Глава правительства автономии Карлес Пучдемон отметил, что результаты голосования являются достаточным основанием для провозглашения независимости. Несмотря на это, он предложил каталонскому парламенту повременить с объявлением независимости на время переговоров с испанскими властями.