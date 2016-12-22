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Познер призвал поддержать Собчак
Выборы президента России, 14:00
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Познер призвал поддержать Собчак
Ксения Собчак поступила смело и отважно, заявил журналист Владимир Познер и призвал поддержать ее на выборах президента. Высокий процент голосов за нее даст знать власти, что в стране много недовольных, считает он

Журналист Владимир Познер заявил, что, вступив в борьбу на выборах президента России, Ксения Собчак поступила смело,​ и призвал всех недовольных положением дел в стране голосовать за нее. Об этом он написал на своем персональном сайте.

«Допустим, что за эту кандидатуру — Собчак/Против всех — проголосует 25% избирателей, то есть больше, чем за все партии, кроме Путина. Это важный сигнал. Это реальное выражение того, что четверть избирателей недовольны положением дел. И это игнорировать нельзя», — написал Познер.

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Он уточнил, что речь не идет о реальной борьбе за пост президента. «Давайте исходить из очевидных вещей: Ксения Собчак не рассчитывает стать президентом РФ», — предложил журналист.​ «Я поддерживаю ее и призываю всех, кто считают, что и в самом деле не за кого голосовать, проголосовать за кандидата «против всех». Важно, чтобы власть понимала, что многие недовольны положением вещей», — резюмировал он.

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Собчак заявила о своих планах участвовать в президентской гонке 18 октября. «Уже много лет назад власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента. Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак в вашем бюллетене — это и есть графа «Против всех», — объяснила она свой шаг в письме в газету «Ведомости».

Заявлению Собчак предшествовала скандальная история с публикацией в «Ведомостях» слов анонимного источника о том, что Кремль ищет женщину в «спарринг-партнеры» Путину на выборах. Идеальной кандидатурой, по словам источника газеты, была бы женщина, похожая на Ксению Собчак. Телеведующая отвергла тогда все предположения о ее сотрудничестве с администрацией президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что она не согласовывала этот шаг ни с администрацией, ни с президентом Владимиром Путиным лично.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Ксения Собчак , Владимир Познер , Выборы
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