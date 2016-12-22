Кадыров рассказал о найденных в Сирии российских женщинах и детях

В ближайшее время из Сирии в Грозный будут возвращена группа россиян, среди которых семь женщин и 14 детей, написал в своем Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.
«В самое ближайшее время в Грозный будут доставлены семь женщин и 14 детей. В пятницу к группе женщин и детей, доставленных в четверг на российскую авиабазу в Хмеймим, присоединись еще три женщины и три ребенка. В результате проделанной нашими представителями кропотливой работы их сперва нашли и привезли из города Эфрин в Алеппо. А оттуда уже были доставлены в Хмеймим. Россия не бросает своих граждан в беде!» — написал Кадыров.
По его словам, поиском россиян в Сирии занимается представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.
Ранее, 20 октября, Кадыров написал, что в безопасное место вывезены 15 граждан России, которых удалось найти в горячих точках в Сирии. Среди перечисленных Кадыровым россиян большинство — дети в возрасте от года до десяти лет и их матери, выходцы из Чечни и Дагестана.
Кадыров уточнил, что поиск и перевозка россиян проходили при поддержке военнослужащих и военной полиции российского военного контингента.