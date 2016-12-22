В НАТО отвергли обвинения в неспособности к быстрому развертыванию

Готовность и способность сил Североатлантического блока к быстрому развертыванию и переброске подкреплений сейчас находится на более высоком уровне, чем когда-либо за последнее время. Об этом заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
«Силы НАТО сейчас более готовы и способны к развертыванию, чем когда-либо за последние десятилетия», — цитирует Лунгеску ТАСС. Она добавила, что именно благодрая способности адаптироваться на протяжении своей 70-летней истории, НАТО стало самым сильным военным блоком в мире. «НАТО осуществляет сейчас самое значительное усиление своей коллективной обороны с момента завершения холодной войны, включая размещение четырех многонациональных боевых групп на востоке альянса, в том числе в Литве, под командованием Германии», — отметила Лунгеску.
Кроме того, альянс увеличил втрое численность Сил реагирования, в основе которых находится 5-тысячный контингент сверхбыстрого реагирования, пояснила представитель блока.
Ранее журнал Der Spiegel со ссылкой на секретный доклад экспертов НАТО написал, что они признали структуру альянса устаревшей. У командования блока, написал журнал, «нет достаточной уверенности, что даже оперативные силы НАТО могут быстро реагировать, если необходимо».
Наиболее уязвимыми были названы страны Балтии и Скандинавии, которые испытывают «наибольшую угрозу со стороны России». Эти направления, отмечали авторы доклада, нужно усиливать «как можно скорее».