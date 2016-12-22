Тегеран гарантировал бессрочный отказ от ядерного оружия

Обязательство не производить и не приобретать ядерное оружия является бессрочным и не зависит от истечения срока действия ядерной сделки, заявил замглавы МИД Ирана

Аббас Аракчи (Фото: Vahid Salemi / АР)

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран выполнит взятые на себя обязательства по бессрочному отказы от производства и приобретения ядерного оружия. Об этом он заявил на Московской конференции по нераспространению, передает РИА Новости.

«Иран подтверждает, что ни при каких условиях, когда бы то ни было не будет разрабатывать, приобретать или стремиться к приобретению ядерного оружия. Это постоянное, бессрочное обязательство Ирана, которое он взял на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий», — сказал Аракчи.

По словам дипломата, после истечения срока действия соглашения Иран не приступит в разработке ядерной бомбы, а станет «нормальным членом» Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — «как и любая другая неядерная держава».

Однако от также отметил, что провал этого соглашения будет означать провал всего режима нераспространения ядерного оружия. «Я полностью согласен с тем, что сейчас СВПД является одним из ключевых элементов, неотъемлемой частью режима нераспространения. Если СВПД будет разрушен, это фактически будет означать крах режима нераспространения и крах Договора о нераспространении ядерного оружия», — уточнил Аракчи.