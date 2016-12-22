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Москва заявила о подготовке к выходу США из ядерной сделки с Ираном
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Москва заявила о подготовке к выходу США из ядерной сделки с Ираном
Политика, 09:59
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Москва заявила о подготовке к выходу США из ядерной сделки с Ираном
Российские дипломаты прорабатывают варианты действий на случай, если США выйдут из ядерной сделки с Ираном, заявили в МИДе. При этом Москва исключила возможность изменения соглашения или восстановления санкций против Ирана
Сергей Рябков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Россия рассматривает варианты действий в связи с возможным выходом США из соглашения по иранской ядерной программе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы понимаем, что объявления официального, формального о том, что США выходят из соглашения, не было, но суть тех требований, которые были выдвинуты президентом Трампом, очень многое ставят под вопрос», — цитирует Рябкова «Интерфакс». «Поэтому сейчас время консультаций, анализа, рассмотрения разных опций, чем мы, собственно говоря, и занимаемся, в том числе «на полях» Московской конференции по нераспространению», — добавил он.

Рябков также исключил возможность восстановления санкций против Ирана, которые были отменены в связи с подписанием соглашения по ядерной программе. «В условиях, когда Иран выполняет все свои обязательства, мы исключаем любую возможность восстановления санкций по линии СБ ООН», — сказал Рябков. По словам дипломата, в выполнении соглашения наблюдается позитивная динамика, при этом решения американского президента Дональда Трампа он назвал «безответственными».

«Мы с большим сожалением были вынуждены наблюдать, что позитивная динамика реализации СВПД не удержала президента США Дональда Трампа от того, чтобы не подтвердить Конгрессу соблюдение Ираном своей части сделки», — цитирует чиновника РИА Новости.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Иран , МИД России , Иранская ядерная программа
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