Москва заявила о подготовке к выходу США из ядерной сделки с Ираном

Россия рассматривает варианты действий в связи с возможным выходом США из соглашения по иранской ядерной программе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы понимаем, что объявления официального, формального о том, что США выходят из соглашения, не было, но суть тех требований, которые были выдвинуты президентом Трампом, очень многое ставят под вопрос», — цитирует Рябкова «Интерфакс». «Поэтому сейчас время консультаций, анализа, рассмотрения разных опций, чем мы, собственно говоря, и занимаемся, в том числе «на полях» Московской конференции по нераспространению», — добавил он.
Рябков также исключил возможность восстановления санкций против Ирана, которые были отменены в связи с подписанием соглашения по ядерной программе. «В условиях, когда Иран выполняет все свои обязательства, мы исключаем любую возможность восстановления санкций по линии СБ ООН», — сказал Рябков. По словам дипломата, в выполнении соглашения наблюдается позитивная динамика, при этом решения американского президента Дональда Трампа он назвал «безответственными».
«Мы с большим сожалением были вынуждены наблюдать, что позитивная динамика реализации СВПД не удержала президента США Дональда Трампа от того, чтобы не подтвердить Конгрессу соблюдение Ираном своей части сделки», — цитирует чиновника РИА Новости.