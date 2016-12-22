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Трампа обвинили в намерении скрыть часть документов об убийстве Кеннеди
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Трампа обвинили в намерении скрыть часть документов об убийстве Кеннеди
Политика, 08:29
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Трампа обвинили в намерении скрыть часть документов об убийстве Кеннеди
В конец октября истекает 25-летний срок секретности, наложенный на архив документов по делу об убийстве президента Джона Кеннеди. Источники Politico считают, что Дональд Трамп откажется публиковать все документы из этого архива

Администрация Дональда Трампа намерена помешать публикации полного архива документов об убийства 35-го президента США Джона Кеннеди, который, согласно закону, должен был рассекречен 26 октября 2017 года, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Закон о 25-летнем запрете на публикацию этих документов был принят Конгрессом в 1992 году при президенте Джорд​же Буше-старшем.

Тогда специальная комиссия собрала документы в отдельных архив и рекомендовала из соображений национальной безопасности сделать их секретными еще на 25 лет.

Однако в этот архив попали также сотни страниц документов относящихся ко времени работы комиссии, к 1990-м годам. По словам источника издания, в Белом доме считают, что они содержат информацию, публикация которой может все еще навредить национальной безопасности. В них описаны разведывательные операции, которые происходили сравнительно недавно и Трамп может отказаться рассекретить эти документы.

Издание не уточняет, о каком объеме данных может идти речь, говоря только о сотнях страниц документов. Подавляющее большинство находящихся в архиве данных были созданы в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века и они, вероятно, будут впервые опубликованы в полном объеме.

В Белом доме изданию заявили, что постараются сделать все для того, чтобы опубликовать максимальный объем данных.

Джон Фицджеральд Кеннеди был смертельно ранен 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас, штат Техас, выстрелами из снайперской винтовки. В тот же день от полученных ранений он скончался, специальная комиссия, расследовавшия убийство президента, пришла к выводу, что Кеннеди стал жертвой стрелка-одиночки Ли Харви Освальда. Суда над ним не было, поскольку Освальд был убит через два дня после гибели Кеннеди: во время перевода из полицейского управления в окружную тюрьму его застрелил владелец ночного клуба Джек Руби.

В июле 2017 года Национальный архив США уже опубликовал 3,8 тыс. документов ФБР и ЦРУ, имеющих отношение к убийству Кеннеди. Среди них оказались 17 аудиофайлов с интервью агента КГБ Юрия Носенко, который бежал в США в январе 1964 года. Интервью с ним были записаны в январе, феврале и июле 1964 года, он утверждал, что как агент КГБ вел дело Ли Харви Освальда, когда тот проживал в СССР.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: документы , Дональд Трамп , Джон Кеннеди
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