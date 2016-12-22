Путин по телефону обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

В Афганистане в результате теракта в двух мечетях погибли 72 человека

В Египте в бою с исламистами погибли 30 полицейских

Число жертв теракта в столице Сомали возросло до 358

Американский миллиардер Том Стайер начал кампанию по импичменту Трампа

Больше половины американцев одобрили ужесточение правил ношения оружия

В Петербурге задержали главу отделения Российского союза молодежи

Задержанного в Испании по запросу США хакера заочно арестовали в России

Дефицит бюджета США достиг почти $666 млрд

Белый дом заявил о продолжении сотрудничества с Москвой по Сирии и КНДР

Польская полиция не сочла нападение мужчины с ножом в ТЦ терактом

СМИ сообщили об эвакуации из главного здания МГУ 2 тыс. человек

Принявшая вызов актеру Марьянову диспетчер скорой лишилась работы

СМИ сообщили о гибели 16 силовиков при перестрелке с боевиками в Египте

ВТБ докапитализирует украинскую «дочку» на 5,6 млрд руб.

Суд арестовал обвиняемую в наезде на пешеходов в Харькове

Власти ЕС пришли с «проверкой» в штаб-квартиру BMW

«Аэроэкспресс» увеличил интервалы движения поездов до Шереметьево

В посольстве опровергли приговор россиянину за беспорядки во время G20

Помощник Путина заявил об отсутствии у Telegram иммунитета против законов

В Санкт-Петербурге суд арестовал вербовщика ячейки ИГ из Ленобласти

В Сбербанке назвали Avito одной из «центральных» площадок кибермошенников

Ространснадзор задумался о возможном отзыве лицензии у «Мострансавто»

В Москве задержали руководителя столичного подразделения МВД

Россия выделит 330 млн руб. на модернизацию адронного коллайдера

В Великом Новгороде из-за вспышки пневмонии на десять дней закрыли школы

УЕФА наказал «Спартак» за поведение болельщиков в матче с «Ливерпулем»

Фонд Потанина и Березкина выкупил 36,6% Быстринского ГОКа

СК заявил о двух приоритетных версиях смерти актера Марьянова

В трудовой договор Сечина внесут ответственность за продажу активов