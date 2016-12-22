В Египте в бою с исламистами погибли 30 полицейских

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах Египта, в результате боестолкновения полиции и банды исламистов погибли не менее 30 сотрудников МВД.
Собеседник Reuters рассказал, что полицейские обнаружили в пустыне дома, в которых укрывались боевики из движения Hasm, которые подозреваются в многочисленных терактах на территории страны, в том числе и в Каире. В результате на место отправилась колонна, в которой были четыре бронемашины. Однако на подъезде к месту операции ее атаковали террористы. Они выстрели по машинам из гранатомета и подорвали заложенные на дороге взрывные устройства.
Официально в Каире эти данные не подтверждают, указывая лишь на то, что силы правопорядка прочесывают регион, а боевики понесли потери.
Hasm – организация, которая официально считается боевым крылом группировки «Братья мусульмане» (запрещенной в России).
Другая террористическая группировка, связанная с «Исламским государством» (запрещенной в России организацией), действует на Синайском полуострове на востоке Египта. Именно она причастна к взрыву на борту самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 году. С тех пор авиасообщение между Россией и Египтом приостановлено.